Beneficios de las sentadillas y cómo hacerlas para aumentar glúteos

Pero marcas músculos y desarrollarlos no son todos los beneficios de hacer sentadillas, pues el ejercicio también ayuda a quemar calorías, principalmente en zonas como el abdomen, caderas y muslos, por lo que a corto plazo se puede notar el cambio cuando hay constancia y una mejor alimentación.

Además de ser efectivas para los músculos, las sentadillas ayudan a mejorar la postura y la mejor técnica para lograrlo es subiendo y bajando sin aflojar la postura; hay que descender con la espalda recta e intentar no perder la postura, aunque en un principio sea un tanto complicado, el cuerpo se acostumbra y con el paso del tiempo se tendrá una posición correcta de la espalda y hasta se incrementará la flexibilidad.

Los beneficios que tienen las sentadillas son muchos, es un ejercicio fácil para hacer en casa, pero de gran repercusión en el físico, pues ayudan a aumentar glúteos, piernas y pantorrillas , además, no necesitas un peso o accesorio adicional para llevarlas a cabo.

