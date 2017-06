¿Buscas amor "online"? No todo es lo que parece

Después de un período de soledad, decidiste incursionar en el universo del romance virtual. Los resultados han superado tus expectativas: tienes [email protected] [email protected] en la mira a los que te interesa conocer – y ellos te quieren conocer a ti – y no sabes cómo manejar la situación.

Ten presente los siguientes tips para tratar de no herir los sentimientos de terceros:

El que mucho abarca, poco aprieta

De nada sirve “coleccionar” hombres o mujeres. Haz de elegir cuidadosamente quien te gusta para no perder tu tiempo y hacer perder el ajeno. Estar flirteando en simultáneo con varias personas es un desgaste enorme de energía y, es en cierta forma, una falta de respeto hacia los demás.

No olvides que, del otro lado del monitor, hay una persona con sueños, expectativas e ilusiones. No juegues con eso. No hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

Sinceridad, sí. Honestidad brutal, no

Si has decidido no continuar tu vínculo virtual con alguna de las personas a las que contactaste, es importante que le expliques que no vas a seguir en contacto con él o ella. No tienes que ahondar en los porqués; puedes simplemente señalar que ya has adquirido un compromiso. Nunca dejar a otro sin respuesta.

La mentira tiene patas cortas

Sé honesto cuando te presentas. Sé honesto cuando te relacionas. Sé honesto si decides decir adiós. Nada se construye falseando datos.

No chatees con muchas personas a la vez

Terminarás por confundirte y por confundirlas. No te convierte en un “ganador” estar ilusionando a varias mujeres u hombres.

No prometas cosas que no cumplirás

Es preferible profundizar en el conocimiento de alguien que abrir el juego y tener varias velas encendidas. Ten presente que en esto del romance 2.0 estamos hablando de vínculos humanos, no de matemática. Pueden funcionar, o no. Si no funciona el approach con quien elegiste en primer término, no se termina el mundo. Siempre hay tiempo para intentar una nueva relación con respeto y contemplando los sentimientos de los demás.

Con información de Eme de Mujer