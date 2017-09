Canadá ahora tiene pasaportes con tercer género

El tema de la liberación sexual está generando cambios en todas partes del mundo y los documentos oficiales no son una excepción, por esa razón Canadá, desde el 31 de agosto, permite que sus ciudadanos elijan entre tres diferentes géneros: masculino, femenino o “X”, para ponerlo en sus pasaportes.

El género “X”, se refiere a aquellas personas que no se identifican con hombres ni mujeres, pertenecen a una categoría sexual que se define como neutra y Australia es uno de los países pioneros en reconocerlo gracias a Norrie May-Welby, quien, en 2010 dijo que no quería ser catalogado como transexual, así, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Australia y, en 2014, aceptó la tercera categoría de género no definida conocida como “X”.

El género “X”, se refiere a aquellas personas que no se identifican con hombres ni mujeres. Foto temática, pixabay

Para los pasaportes canadienses la tercera casilla designada al género no definido, forma parte de la ley Bill C-16, la cual defiende los Derechos Humanos y del colectivo LGTBI. Esta medida impulsada por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, que forma parte del Gobierno de Justin Trudeau, establece que cualquier propaganda, discriminación o agravio hacia la identidad o expresión sexual, tendrá consecuencias según lo dicte el Código Criminal del país.

Otros países se han adelantado a Canadá y Australia; Nepal, en 2007, aceptó el género “X” o no definido en sus documentos oficiales, lo que lo convierte en la primera nación en incluir este proceso de identidad sexual; Alemania, por su parte, en 2013, aprobó la posibilidad de registrar a un recién nacido con un género indefinido. Nueva Zelanda, Malta y Dinamarca están en la lista de países que reconocen la indeterminación del género.

Quebec, Canadá. Foto temática, pixabay

Por otro lado, Bangladesh, India y Pakistán incluyen a los hijras en el género “X”, estas personas son hombres que se visten con ropa tradicional de mujer, muy parecido a caso de los “muxe” en Oaxaca, la diferencia es que, en nuestro país, aún no se reconoce este tercer tipo.

Pero, quizá, con la medida tomada por Canadá, la cual lo coloca como el primer país de América en implementar oficialmente el género indeterminado, otros países del continente busquen imitar sus acciones.

Con información de El Universal

