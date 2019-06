Caso de Éxito; Natura impulsa emprendimiento y modelo sustentable en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La empresa brasileña Natura busca impulsar el emprendimiento en México, a través de un modelo de negocio que considera el impacto al medio ambiente y fomenta una mejor calidad de relaciones entre personas, ahora le toca a Culiacán ser parte de su Red de Relaciones Sustentables (RSS).

Natura, con 14 años en México, se encuentra buscando contribuir al desarrollo económico en la región norte de México, para lograrlo se vale de personas entusiastas que buscan convertirse en emprendedores como el caso de Nely.

Nely Madrid es una mujer culichi con dos hijos que se convirtió en caso de éxito siendo la consultora número 1 en ventas de Culiacán.

El modelo de negocios Red de Relaciones Sustentables (RSS), actualmente sustenta más 180 mil familias mexicanas que viven bajo este modelo

Indicó Sara Peredo, en una entrevista exclusiva con EL DEBATE, quien es Gerente de Asuntos Corporativos en Natura, agregó que la empresa brasileña tiene "50 años de operación en Brasil, a nivel mundial por decirlo así, en México tenemos 14 años de operación en el país, contamos con 180 mil emprendedores o consultores que pertenecen a la red, y más de un millón y medio, ya casi 2 millones a nivel mundial".

Nosotros como Natura, somos una empresa que es reconocida como una de las más sustentables del mundo, más innovadoras del mundo, una de las más éticas, con mejor reputación corporativa a nivel de México y Latinoamérica, y ahora con nuestros nuevos proyectos de expansión pues también a nivel global, aseguró Peredo.

Ocupamos la cuarta posición de venta aquí en México, y la séptima posición en la industria de cosméticos a nivel global

Indicó Peredo, que una de las intenciones de Natura es contribuir a reducir el número de desempleados en Sinaloa, han realizado estudios socioeconómicos que indican que hay un sector clave de la población para esta empresa: 47 mil 834 personas que se encuentran en posibilidad de trabajar, sin embargo se encuentran desempleadas.

"La intención de nuestra visita es invitar a más personas de Culiacán, personas que estén interesadas en adquirir un ingreso, ya sea adicional al ingreso que actualmente tienen, o bien para las 47 mil personas que actualmente no cuentan con una oportunidad de empleo, que puedan ver en esta alternativa de emprendimiento una oportunidad para desarrollarse, no solamente en el plano económico sino también en el plano profesional, como es el caso de éxito de Nely.

Natura se ha propuesto lanzar productos nuevos constantemente, y cada uno de estos está obligado a tener 30% menos de impacto ambiental que la competencia ya existentes. "Es como una de nuestras reglas de vida empresarial, el promover este tipo de productos, al servicio de la naturaleza, y generando consciencia de consumidores más cuidados del mundo que nos rodea y nos da de comer todos los días", indicó la Gerente de Asuntos Corporativos de Natura.

Caso de éxito: Nely, emprendedora número 1 en Culiacán

Nely Madrid tiene manejando el modelo de negocio desde 7 años, donde hace 4 años a la fecha, "lo tomé como mi negocio, como mi entrada principal en cuestión del sustento de mi familia", aseguró la emprendedora número 1 de Culiacán.

Aquí estoy para que más chicas y chicos de aquí de Culiacán a que ingresen a Natura

Para Nely estos productos "son vegetales que te dan un plus", son parte de su empresa, pues es hoy independiente.

Una de las preguntas más comunes es si este tipo de ventas es solo exclusiva para mujeres, o madres de familia, aunque también han habido casos virales como el de un hombre que se acababa de jubilar y comenzó a vender productos de belleza tras tomar un curso de maquillaje y mostrar mejor su producto, en ¿Natura estamos encasillados a mujeres?

Esto también va para hombres, aseguró Nely, "aquí yo puedo administrar mi tiempo, tengo crecimiento personal, económico, aquí".

Con Natura, tengo viajes, incentivos, eso para mí ha sido muy importante, sobre todo en el crecimiento que si yo te invito a ti, mi compromiso es contigo, ya no es solo con Natura, es contigo, de que conozcas y sepas lo que es mejor para ti

Nely aseguró que como consultora, se compromete a enseñar "qué productos usar y también de apoyarte en tu crecimiento personal y obvio económico", para que puedas desarrollar tu propia estrategia para mantener tu emprendimiento.

¿Y sus hijos o familia, qué le dicen por entrar a Natura?

"Tengo dos hijos. Mi mamá por su parte, cuando supo que estaba dentro de este negocio, ella me decía mucho: Hija, consíguete un trabajo, porfavor, es que mira yo te quiero ver trabajar."

"Le digo: Mamá es que yo trabajo, yo tengo mis incentivos económicos de Natura, yo sí tengo para mis gastos, para mantener mi casa". Hoy día mi mamá ya lo entendió.

Para ella, conseguir un trabajo era buscar un trabajo con horario fijo. Hoy en día, mi mamá ya al verme cómo trabajo lo comprende.

"Se me enfermó un tiempo, ahí fue cuando yo la hice entender, que yo administraba mi tiempo para poder estar con ella con las citas médicas, con el doctor, en atenderla, en ir al rancho por ella, porque vive en un rancho.

"Hoy día te puedo decir con orgullo, mi mamá, me tocó el día de las madres, en ese momento me tocaba algo que llamamos en Natura "cierre de ciclo", me quise ir pero ese día me faltaban unos puntos que cerrar y rapidito mi mamá dijo:

Quítense dejenla trabajar: porqué está trabajando tu tía

"Fue entonces que me dio el espacio, porque ya entendió que yo estaba trabajando, que puedo ganar lo que yo decido ganar, porque si trabajo mi remuneración es grande, si no trabajo mi remuneración es más pequeña

¿Y cuáles de estos productos usas?

Nely: "Todos. Uno de ellos me devolvió la elasticidad y me quitó la flacidez de mi piel, tenía una piel que me dijero que tenía 65 años, y por eso éste es mi favorito. No te ofrezco algo que yo no haya probado."

"Me llegan porque tenemos innovación de productos cada 21 días, a mí como líder me dan la oportunidad de comprarlo 1 ciclo antes, o sea, el lanzamiento será en 21 días pero yo ya lo tengo antes. Lo que va a salir yo lo tengo en un kit, y tengo estos 21 días para ofrecerte las novedades, porque no puedo ofrecer lo que no haya probado.

Los Mitos de Natura

Uno de los mitos de Natura es que su modelo de negocio es sólo para mujeres. "Hay muchos mitos, y uno de los propositos de Natura es desmitificar".

Es un negocio que puede ser para hombres como para mujeres, en el caso de Natura la persona que vende más productos es un hombre

A nivel de región México es el país de latinoamérica que más desarrollo de hombres emprendedores cuenta dentro de Natura, contó la encargada de ventas.

Tratamos de promover una dignificación de la profesión, porque es un sector muy noble

Refiriéndose al sector de ventas, indica que este le da oportunidad a gente que pudo haber tenido una carrera universitaria, con doctorados o maestrías en Estados Unidos, "o bien tenemos a gente a lo largo de un período de tiempo de mediano o largo plazo puede desarrollarse dentro del sector de la venta directa como profesional como es el caso de Nely".

Línea ecológica de Natura

Natura cuenta con productos sustentables, "tenemos una línea que es la línea eco, es 100% vegana, somos una de las primeras empresas que manejó el concepto de refil", bajo este concepto los productos son 30% menos de daño ambiental, y 20% menos del costo de tu producto.

Cabe destacar que la mayoría de las empresas están ahora enfocadas a trabajar con el concepto sustentable, ¿verdad?

Eso ahora. Pero nosotros desde que nacimos como empresa, forma parte del ADN de nuestra empresa; nuestra línea sustentable es la parte que rige el negocio.

Natura busca reducir la emisión de dioxido de carbono, incluyendo en sus propias operaciones. "Tenemos un compromiso de negocio, a eso nos dedicamos, y de eso vivimos todos, pero también sin olvidar el objetivo ambiental y social".

Natura comprometida con el medio ambiente

Heinrich Azpeytia Obele, director regional de ventas del noroeste de México en Natura, dijo a EL DEBATE que Natura realmente busca ser una empresa integral, y no sólo velar por la parte económica y desarrollar productos, tenemos otras iniciativas que lo que queremos es también tener un impacto social positivo".

Contó a este medio, que una de sus líneas "Creer Para Ver", no genera ingresos para sus consultores, se trata de productos externos al cuidado doscmético o cuidado personal.

Lo que buscamos a través de esta línea para invertirlos a la educación, la visión que tiene Natura es que a través de la educación podemos transformar el mundo

Contó Azpeytia Obel, que es "a través de estos programas donde trabajamos con una institución que se llama Vía Educación" en la que logran trabajar "directamente en escuelas que se quieran sumar a este proyecto, donde hacemos no nada más un beneficio para el alumno sino también para la familia".

Para estos programas se implementen en las escuelas también tienen que sumarse tanto la parte de docente, alumnos y también la familia

El gerente regional de Natura, contó que con este programa se realizan "tertulias literarias, musicales, también es donde se integran y hacemos una análisis de la música, qué tipo de emociones están generando, esa es la forma en la que nosotros tratamos hacer este impacto social".

Claro que, la idea principal de la empresa brasileña es desarrollar consultores y lideres, que emprenden su propio negocio autónomo, "pero también generar consumidores más conscientes, y a la vez estar trayendo un impacto positivo al planeta", aseguró Azpeytia.

Conforme más te acercas al centro del país Natura es más conocido, en la región de Sinaloa es una zona virgen relativamente

¿Qué tienen que hacer para que las personas puedan ofrecer estos productos, ¿tengo que pagar una cuota?

En entrevista con EL DEBATe se les preguntó a los gerentes de Natura, si para empezar un negocio las personas deben pagar alguna cuota, ya que muchos modelos de negocio que son parecidos, se tiene que realizar una inversión de al menos 4 mil o 5 mil pesos.

Heinrich contó a Debate que Natura ofrece, a grandes rasgos, 2 esquemas, "uno en donde tú percibes una ganancia a través de la comercialización de nuestros productos, que le llamamos consultores de belleza natural".

El otro esquema "es el mercadeo en red, nosotros le llamamos figuras de líderes, ellos van a formar una red de vendedores, y estas personas perciben una ganancia por incorporar o invitar personas al negocio, a la vez que también de las ventas".

Cualquier puede convertirse en líder después de haber entrado en Natura, es muy fácil

El único requisito es entregar una documentación sencilla, se trata de un comprobante de domicilio, copia de identificación (INE o IFE), "y también firmar una carta donde nos autorizan que hagamos una evaluación crediticia, para ver si le entregamos un crédito a 21 días".

Este crédito a 21 días hace que muchas personas se sumen rápidamente al negocio

Con este crédito los iniciados no tienen que hacer un desembolso, "a diferencia de un esquema de negocio tradicional donde tienes que a lo mejor hacerte de un inventario, acondicionar algún local, etcétera, acá no hay necesidad ningún tipo de desembolso gracias al crédito de Natura, con el que puedes adquirir los productos que deseas y así emprender".

Kits de inicio

Otra forma de entrar son los kit de inicio, con estos buscan lograr que las personas que entran a Natura, tengan las nociones principales del negocio. "Tenemos cuatro categorías que tenemos Maquillaje, Ropa, Rostro, Cuerpo, Perfumería, que se lleven los principales productos que tienen mayor venta, pero que lo adquieran a un precio diferenciado, ¿por qué? La inversión va a ser al rededor de 1000 pesos".

Con esta inversión de mil pesos los inversionistas podrían "recibir alrededor de 3500 pesos en productos, entonces obviamente la inversión a diferencia de lo que obtienes por la recuperación es mínima".

Y esos mil pesos inclusive vienen divididos en cuatro pagos, que se hacen a lo largo de 80 días

Por lo que para iniciar no tienes que hacer un desembolso, haciendo uso de tu crédito. Entonces el costo de entrada a Natura es bastante asequible.

Nuestro enlace prinicipal aquí en Culiacán es Nely Madrid, cuenta con 369 consultoras, y con 20 líderes.

Esperamos que se nos sumen muchos más, estamos en camino a crear una red más grande, y sobre todo llevar sustento a la familia. O complementar lo que es el sustento del diario para vivir

Invitó Nely a los culichis. Natura no maneja un esquema de oficinas, se realiza a través de la venta directa. Sin embargo, algunas consultoras líderes realizan inversiones para rentar espacios donde pueden ofrecer la posibilidad de que interactúe el cliente con el producto, porque obviamente no es lo mismo verlo en catálogo a probarlo, y además capacitar a su cuerpo de ventas.

Por ello Nely invitó a contactarla para sumar al equipo de consultores y consultoras de Culiacán.

