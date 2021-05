Cinco consejos para hacer que tu piel luzca más bella y saludable que nunca

Muchos factores pueden llegar a afectar la apariencia y la salud de nuestra piel, por lo que es importante tener en todo momento el mejor cuidado y no abandonarla.

Especialmente en el verano, donde las temperaturas se elevan, el calor puede llegar a maltratar nuestra piel por los rayos de sol y la deshidratación. Siendo tan común que suceda, muchas personas buscan la manera de evitar verse afectados por los cambios climáticos.

Es por ello que aquí te tenemos cinco consejos y recomendaciones a la hora de cuidar nuestra piel, y así lucir saludables y con una mejor apariencia.

Bebe mucha agua e hidrata tu piel

A lo largo del día, el cuerpo va perdiendo bastante agua, por lo que es importante estar reponiendo todo lo que perdemos y tomar por lo menos entre dos y tres litros de este vital líquido al día.

Empezar con esto aportará por sí solo una apariencia más tersa y frescura a la piel, y notarás la diferencia a como lucía antes.

Haz ejercicio

La edad es un factor por el cual la piel va perdiendo firmeza y elasticidad, por lo que la única manera de mantener la tonificación es mediante el ejercicio físico regularmente. Una rutina simple, o el trotar, o hacer yoga, ayudará a incrementar el flujo sanguíneo, permitiendo que todos los nutrientes y vitaminas esenciales lleguen a todas partes de nuestra piel.

Asimismo, el sudar es muy importante para eliminar también toxinas que el cuerpo no requiere, y que especialmente la piel necesita sacar para evitar imperfecciones.

Limpia tu piel

La limpieza es obviamente la mejor manera de prevenir olores e infecciones, además de que beneficia a nuestra piel a no acumular sebo que pudiera resultar en afecciones e imperfecciones, y deshacerse de bacterias que pueden llegar a afectarla.

Es importante tener cuidado con que los productos que usemos sean los adecuados, preferentemente sin aromas o perfumes y que no sean muy irritantes, así como tener cuidado de no hacerlo excesivamente para no provocar resequedad.

La exfoliación

Muy importante es también eliminar células muertas de la piel y favorecer la renovación mediante la exfoliación. Es importante hacer esto con productos no muy agresivos, y tratar de identificar cuáles no están cayendo bien a nuestra piel para suspender su uso.

También toma en cuenta que este proceso no se debe hacer muy a menudo para no afectar las distintas capas de la piel, con una o máximo dos veces por semana será suficiente.

Usa protección solar y humectantes

No solamente está la apariencia de la piel, sino por encima de todo está la salud. Cualquier experto recomendaría usar siempre protección solar, especialmente ante una exposición prolongada al sol. El Factor de Protección Solar (SPF) recomendable es de 15 o superior.

Y antes de aplicarlo, recomendamos también el uso de cremas, óleos y lociones que aporten a nuestra piel hidratación y humectación, para una apariencia y sensación más tersa. Claro, estas deben ser aprobadas por especialistas, por lo que evita aquellas cremas milagrosas de las que no estás seguro qué le hacen a tu piel.