Cómo debes de congelar los alimentos para que se conserven en buen estado

La mayoría de las personas congelamos algunos alimentos para evitar que se echen a perder y se conserven, es su mayoría son las carnes, auque a veces también congelamos comida preparada.

Pero, ¿lo hacemos de la manera correcta?, tal vez sí, o tal vez no, sigue leyendo y entérate de cuál es la manera correcta de congelar alimentos.

Debes de saber que el proceso de congelación de la comida no afecta su valor nutricional, de hecho, en contraste, los alimentos frescos tienden a perder propiedades con el tiempo, aún refrigerados según un estudio publicado en el Journal of Composition and Analysys.

Lo que quiere decir que en algunos casos las frutas y verduras congeladas son más nutritivas que algo fresco de 5 días, pues se pone en "receso" a su proceso natural de descomposición.

En algunos casos las frutas y verduras congeladas son más nutritivas que algo fresco de 5 días./Foto: Pixabay

Pasos para congelar correctamente los alimentos

Paso 1

Usa el recipiente correcto.Puede ser de plástico o de vidrio, siempre y cuando sea apto para el congelador, o bien puedes usar bolsas de congelación herméticas.

Paso 2

En caso que uses bolsas herméticas, saca todo el aire antes de cerrarlas y no las llenes demás, lo ideal es congelar porciones pequeñas para no tener que descongelar todo de golpe.

Paso 3

Es importante congelar los alimentos el mismo día que los compras, especialmente las carnes, pescado, pollo y frutas. Puedes ponerles una etiquetita con la fecha en que los congelaste.

Ejotes congelados./Foto:Pixabay

Paso 4

Refrigera los alimentos por un tiempo antes de llevarlos al congelador, con media hora está bien, asi se congelarán más rápido y evitarás que las bacterias proliferen.

Paso 5

Descongela el alimento cuando ya lo vayas a cocinar o comer, si no, no lo hagas para evitar dañarlo o enfermarte.

Paso 6

Debes de limpiar perfectamente la carne y el pescado ante de congelarlo, lo mejor es guardalos limpios, sin huesos, espinas ni grasa.

Las frutas se congelan para hacer licuados/Foto: Pixabay

Paso 7

Cuando se trate de congelar verduras, es mejor lavarlas y escaldarlas antes de, de lo contrario al descongelarlas no será muy agradable.

Paso 8

Es muy importante que no llenes demasiado, deja espacio entre los alimentos para que el aire circule bien.

Ahora ya sabes disfruta de tus alimentos sin correr riesgo de intoxicarte.

