¿Como elegir el mejor fular para ti y tú bebé?

El fular es el portabebé ergonómico más versátil, el cual se ha convertido en toda una moda para las nuevas mamás, ya que cuenta con múltiples beneficios para la salud de bebé y bienestar de quien lo usa.

Quizás te estás preguntando ¿cuál es la diferencia entre ellos? o ¿qué fular es el mejor? La respuesta es fácil, el fular Masho es el mejor y aquí te decimos el por qué:

Diseño

No tiene costuras en los bordes para que la tela no pierda elasticidad y cuide la piel del bebé. Tiene el largo ideal para aplicar todos los tipos de amarre así seas una mamá pequeña, mamá grande e incluso papá. Es adecuado para bebés desde recién nacidos hasta los 15 kilos.

Calidad en la tela

El fular Masho está fabricado en tela 95% algodón, 5% spandex para que el bebé pueda respirar sin problemas, evite el calor y sea ultra suave con su delicada piel, también tiene spandex para mayor comodidad ya que esto permite que la tela estire sólo lo suficiente para acomodar a su bebé fácilmente y mantenerlo asegurado por horas y horas sin necesidad de reajustar.

Durabilidad

Con el fular Masho puede tener la garantía de que recibirá un producto suave, transpirable y versátil que no se decolora, no se aguada y no se encoge ... simplemente la mejor calidad.

Beneficios de utilizar el fular Masho

Mamá feliz: Ahora puedes continuar con tus actividades diarias con total libertad y sobretodo con la confianza de tu fular Masho nunca se desatará. Incluso puedes hacer ejercicio. ¡Tener las dos manos libres mientras cuidas a tu bebé te cambia la vida!

Bebés saludables: Al mantener a tu bebé en posición vertical, le ayudas a mejorar su digestión, reduciendo los gases, mejorando considerablemente los casos de reflujo, cólicos y constipación. No más bebés intranquilos con tu fular Masho.

Bebés dormilones: Tener a tu recién nacido junto a tu pecho escuchando tu corazón, le dará una sensación de seguridad extrema con la que consolidará un sueño profundo y seguro, esto no solo estimula el crecimiento de su hijo, sino que también hace que duerma mejor por la noche.

Ajuste perfecto: El fular está fabricado en algodón y spandex. Sin costuras en los bordes para cuidar la piel de tu bebé, evitar que se lastime y conservar la elasticidad del producto. Esto provoca que el bebé se mantenga siempre en el lugar correcto sin tener que estarlo ajustando constantemente.

Regalo para baby shower, producto garantizado: Lo mejor es que ofrecen garantía de satisfacción. Si no te gusta el producto, te devuelven tu dinero. ¡No esperes más y agrégalo a tu vida y comienza a disfrutarlo dando click aquí.