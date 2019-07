Cómo encontrar vuelos baratos

Porque el viajar ya no es para unos cuantos, aquí te decimos cómo lo puedes hacer de una manera más accesible y no privarte de viajar al lugar a dónde siempre has deseado, y más en esta temporada de vacaciones largas, donde todo mundo aprovecha para salir de la rutina, escapar y conocer un poco de lo que ofrece nuestro bello México y demás lugares del mundo. Aquí te brindamos unos pequeños tips que te ayudarán cómo hacerle para encontrar vuelos muy baratos.

Foto: Pixabay

Primero, si ya tienes pensado viajar a algún lugar debes de anticiparte, tener un plan de viaje ya que tendrás más posibilidades de adquirir un boleto más barato si lo buscas con 56 días de anticipación, porque si no, encontrarás los boletos más caros si comprar ese mismo día en el que quieres volar, recuerda que en este tiempo hay mucha demanda, por lo consiguiente los precios suben.

Pero te preguntarás cómo le tienes qué hacer, es fácil, solo le tienes que dar click aquí, y solo tienes que elegir el día que tienes pensado volar y averigua en qué fecha debes comprar tu boleto.

Otra forma para estar al pendiente, es crear una Alerta de Precios en momondo. Ahí realizarás una búsqueda y harás click en el botón Alerta de Precios en la página de resultados. Con ella recibirás hasta dos avisos por semana cuando haya un cambio de precio notable y un resumen semanal con todos los cambios de precio. ¿Increíble no?, así de fácil es obtenerlos.

Qué día hay que volar

Es recomendable volar los martes, ya que es el día en el que te saldrá más barato. Ojo, pues viajar los sábados suelen costar los boletos más elevados.

Foto: Pixabay

A qué hora hay que volar

La hora también es importante, pues comprar un vuelo después de las 18:00 horas hasta medianoche es más probable de que puedas conseguir las mejores ofertas.

Estos son los mejores trucos para viajar que de seguro te servirán, además no olvides tener lo básico en tu maleta para que así puedas tener un exitoso viaje y una experiencia que jamás olvidarás. El ahorrarte en boletos hará que puedas visitar más lugares a la ciudad que vayas a llegar e incluso probar toda la variedad de gastronomía que puedas degustar del lugar. ¡Que tengas un buen viaje!.