Cuando tenemos una mascota se nos desborda un amor con el que sentimos que ya es todo un integrante de la familia, más si desde cachorro llega a nuestras vidas, pero ¿sabías que puedes educarlo desde que llega a ti?

Tener una mascota por supuesto es toda una responsabilidad, no vayas a ser como mis vecinos que tienen un perro y lo mantienen encerrado y atado con una cadena en un lugar donde le da todo el día el sol.

Lo mejor es que le mostremos desde cachorro a nuestro perro la manera en la que podemos convivir con ellos y hasta cómo dar un paseo, si estás interesada en conocer la manera de educarlo entonces presta mucha atención.

Como todo en la vida, es la práctica la que hace que se formen nuevos hábitos, si quieres que tu perro sea una mascota educada entonces puedes comenzar desde que es todo un cachorro juguetón.

El premio

Si quieres educar a tu cachorro para que es sus próximos paseos camine junto a ti sin necesidad de usar una correa entonces puedes ponerte a su lado y con un premio en tu mano lo guías mientras caminas.

Caminas varios pasos mientras va a tu lado y come su premio, con el tiempo logras ya no darle un premio y solo se va a guiar con verte y cuando comienzas a caminar, así los dos se acompañan y no tienes que gritarle o chiflarle para que vuelva.

Cómo enseñar a tu perro a caminar a tu lado desde cachorro. Foto: PEXELS

Usa tu lenguaje

Cuando las mascotas son unos cachorros entonces vas a usar un premio a la vez que usas tu lenguaje, las famosas escuelas para perros detallan que es mejor hablarles en inglés por el simple hecho de que las palabras son más cortas.

Si cominezas a caminar vas a decir "Vamos", mientras das unos pasos, o si prefieres puedes decir "Go", cualquiera de los dos sonidos los va a relacionar con la caminata de las tardes o el paseo a primera hora del día.

Cuando vayas en camino y consideres que es momento de parar o te encuentres a alguien con quien platicar entonces le dices a tu perro: "Alto" e inmediatamente te paras, si prefieres el idioma inglés entonces le dices "Stop".

Te puede interesar:

Incluso puedes agregar la palabra Sit o Siéntate para que permanezca en su posición mientras se reinicia la caminata, los expertos dicen que es paciencia y práctica lo que lleva a las mascotas a aprender de manera efectiva.