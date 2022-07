Cómo hacer ejercicio, leer y comer sano todos los días con poco esfuerzo

Siempre estamos en busca de tener un estilo de vida más saludable, aunque muchas veces nos gana la rutina y andamos con prisas para poder cumplir con todos nuestros deberes, por lo que nos queda poco tiempo o nada de espacio para mantener los hábitos saludables.

Una de las prioridades en cuanto a habituarse a nuevas acciones como hacer ejercicio, leer o comer sano es que no sea tan difícil y que no ocupe mucho de nuestro esfruerzo, por lo que hoy en Debate te compartimos varias maneras de lograr tus objetivos todos los días.

10 minutos a cada hábito todos los días

Si das 10 minutos todos los días a cada nuevo hábito saludable que quieras tener en tu vida, es más probable que logres hacer todas las actividades que quieras, por ejemplo, al despertas puedes hacer 10 minutos de yoga y empezar el día con muchísima energía.

Patti Macias, experta en comunicación efectiva y desarrollo personal explica que puede ser frustrante tratar de incorporar todos los hábitos a tu vida y qerer hacerlos por tiempo prolongado, para eviralo ofrece la solución de darle su tiempo cada día a cada hábito, aunque parezca poco.

"El error ha sido asumir que estas actividades necesitan muchas horas en el día y no, en mi rutina hay 25 minutos de leer, 25 de caminar, 25 de preparar mi jugo verde, son tres hábitos, que la mayoría se propone en Año Nuevo", refiere en TikTok Patti Macias.

También dice que tus propósitos de Año Nuevo los puedes cumplir todos los días, dando un tiempo específico, con el paso de los días ese mínimo esfuerzo se convierte en grandes objetivos cumplidos, "el efecto es transformador".

Un hábito saludable por día

Otra de las maneras en las que puedes adaptar a tu vida un nuevo hábito saludable es que le destines un día a cada uno, por ejemplo los lunes es de ejercicio, los martes de lectura, los miércoles de clase de cocina, y así con el paso de los meses ves la diferencia.

"Cambios pequeños, repetitivos y sostenibles son la clave", así que no te mortifiques si un día no hiciste ejercicio, mejor destina un día y hasta horario y quitate de culpas, incluso puedes intercambiar si hoy no te sientes con las ganas de leer, puedes salir a caminar.

Recuerda que cada hábito saludable que tengas en tu vida aporta a la salud física y mucho más a la salud mental, tomar agua, limpiar tu casa, jugar con tus hijos, hacer ejercicio, leer y comer saludable son solo algunos ejemplos de lo que te da bienestar.