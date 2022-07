Cuando se trata de planchar el cabello cualquier consejo se toma en cuenta, desde las redes sociales como TikTok, una usuaria explica cómo mantener el planchado de cabello por más tiempo, y la lógica dice que sí funciona.

Y es que puede ocurrir que al momento de alaciar el cabello al cabo de unos minutos lo sientas tremendamente esponjado, por lo que Stefania Valentina, como se hace llamar en TikTok explica cómo se puede evitar.

Usa la secadora

La usuaria de TikTok da a conocer que después de planchar tu cabello a la perfección, a continuación uses tu secadora para que tu alaciado te dure por mucho más tiempo, todo tiene sentido.

Y es que para que funcione, debes usar toda una técnica profesional de estilistas, la secadora se coloca en la parte de arriba y con un peina peinas hacia abajo, peinas una y otra vez hasta que termines con todo el cabello.

Es importante resaltar que la secadora debe usarse con aire frío, y es que si lo recuerdas, cuando usamos la plancha de cabello, el calor puede encrespar tu pelo y entonces puede ocurrir que se te esponja y no queda tan genial como lo deseas.

El uso de la secadora incluso puede refrescar tu cabello, de esta manera el alaciado puede durar mucho más tiempo hasta el siguiente día, y así por varios días más, recuerda que los estilistas recomiendan no lavar tu cabello todos los días, pero eso no significa que no puedas lucirlo hermoso.

Cómo planchar el cabello

Hay que reconocer que hay muchas maneras en las que se alacia el cabello para que quede perfecto, por ejemplo, tener el cabello perfectamente seco o usar un cepillo antes de pasar tu plancha, y es que no todo mundo conoce estos detalles.

Para que el planchado de cabello quedé mejor definido es importante que consideres dividir tu cabello primero en cuatro partes, entre mayor control tengas será mejor el resultado de tu alaciado y te puede durar por más tiempo.

Y es que ocurre muchas ocasiones que por no distribuir bien el cabello, la parte del frente esté bien lacia y por atrás se mire rizado en algunas partes, lo mejor es tomar mechón por mechón y ayudarte cun un peine.

Cualquiera que sea la temperatura de tu plancha toma en cuenta que solo debes pasar una vez por cada mechón, y no varias veces de manera rápida, así logras un acabado mucho más lacio, plánchalo hasta las puntas de una sola pasada y así evitas las puntas abiertas o quemadas por el calor.