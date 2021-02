¿Cómo se celebra el Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos?

Sin lugar a dudas, el 14 de febrero, llamado el Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad o Día de los Enamorados, es una de las celebraciones más importantes del año, figuran entre festividades como Navidad, Año Nuevo, Noche Buena o el Día de las madres, sin embargo, no en todos los lugares se festeja igual.

Aunque esta festividad se celebra en casi todo el mundo, en cada lugar lo hacen de distinta forma. Tras finalizar las familiares celebraciones de Noche Buena, Navidad y Año Nuevo, el amor y los corazones abundan en todas las personas, pues todos se preparan para el día más romántico del año.

En Estados Unidos, por ejemplo, se acostumbra a que en el "St. Valentines Day" (Día de San Valentín) se celebre con flores, globos y chocolates; es común que en las escuelas, maestros o encargados organicen actividades para niños, en donde escriben y reparten tarjetas de felicitación que llaman "Valentine cards", así como chocolates o dulces en forma de corazón. Cabe mencionar que también realizan alguna manualidad para los padres.

Durante el día de San Valentín en Estados Unidos es muy común encontrarse personas caminando por las calles con flores, globos, detalles, chocolates u otros regalos, esto debido a que están por obsequiarlos o han sido recibidos.

Mientras que por la noche, la mayorías de los restaurantes tienen cenas especiales con motivo del Día de los Enamorados, así como funciones especiales en cine para las parejas que quieren celebrarlo o pasarlo de lo mejor.

Actividades en el Día de San Valentín en Estados Unidos

Para niños se organiza una fiesta con aperitivos en la que realizan manualidades de papel para intercambiar entre ellos

Si son adolescentes, seguramente organizarán una fiesta con motivo de este día especial

Con amigos se organiza un pequeño intercambio de regalos para celebrar la amistad

Entre pareja se organizan salidas, ya sea a cenar, viajes, paseos, idas al cine, incluso, una cita romántica en un lugar especial

Previo a celebrar esta fecha tan especial y llena de amor, muchas personas les cuestionan a otras ¿quieres ser mi Valentín? para enviarles ese día algún detalle muy especial.

Es decir, antes del 14 de febrero, una persona le cuestiona a otra si quiere ser su Valentín, en caso de recibir una respuesta positiva, quiere decir que ese día intercambiarán y podrían tener una cita, en pocas palabras, pasarán el día de los enamorados juntos.

El utilizar este tipo de cuestionamiento, en inglés: "Will you be my Valetine?", se da mucho en Estados Unidos.

Muchas de las personas que son solteras también suelen festejar San Valentín, ya sea con sus amigos cercanos o con relaciones más cercanas. Mientras que madres solteras celebran el amor entre ellas y sus hijos.

¿Por qué se celebra el 14 de febrero?

Son pocas las personas que conocen realmente la historia detrás de esta festividad, por lo que te la contamos. Todo se remonta al antiguo imperio romano, en épocas del emperador Claudio II, quien declaró que los jóvenes no debían de casarse puesto que eran mejores soldados sino tenían pareja. Entonces, Valentín de Temi, un sacerdote, consideró injusta la medida y continuó casando a los jóvenes en secreto.

Tiempo después el emperador se enteró y lo mandó a encarcelar, posteriormente fue encarcelado un 14 de febrero durante el año 270 D. C. Fue hasta el siglo XIV cuando se comenzó a celebrar esta fecha en Europa y luego pasó a otros países alrededor del mundo.

Desde aquel momento, y en la mayoría de los países del mundo, se celebra el Día de San Valentín, una festividad que celebra el amor entre parejas y entre amigos. También es conocido como el Día de los enamorados o el Día del amor y la amistad.