¿Cómo se hace una buena limpieza facial en casa?

La piel de tu rostro debe lucir bella, suave, sana y tersa por eso es importante que te hagas limpiezas faciales continuamente, si lo que te limita es el dinero aquí te diremos como hacerte una limpieza facial en casa.

La piel del rostro siempre está expuesta al sol, tierra y contaminación, pero la solución de lucir una cara envidiable es muy fácil, solo debes de seguir los pasos, son muy sencillos.

Debes de tener en cuenta que una limpieza facial siempre tendrá los siguientes pasos: desmaquillar, exfoliar, realizar un peeling (pero es opcional), aplicar vapor de agua u ozono según corresponda, realizar extracción de comedones, aplicar alta frecuencia, y finalmente, terminar con una mascarilla según el tipo de piel.

Es importante saber que la limpieza facial es un rutina indispensable para mantener la higiene de la piel del rostro, la suciedad, la contaminación ambiental, el maquillaje incluso el estrés son algunos factores que hacen que la piel acumule suciedad y pierda vitalidad, frescura y luminosidad.

Limpieza facial

Retira el maquillaje

Con una toallita facial no irritante y efectiva retira el maquillaje, y para los ojos usa almohadillas desmaquillantes confiables de larga duración e impermeables. Cuando uses una toallita facial quítate el maquillaje de los ojos al final. Presiona suavemente la toallita sobre los ojos para comenzar a disolver el maquillaje, para que no tengas que frotar tanto.

Limpia tu cara

Aplica un limpiador en todo tu rostro, excepto en el área de los ojos. Prueba un cepillo de limpieza desarrollado por dermatólogos. Para una limpieza más profunda, úsalo con un limpiador libre de sulfato para asegurarse de que no irritará ni resecará tu piel. Mueve el cepillo durante veinte segundos sobre tu frente, veinte segundos sobre tu nariz y barbilla, y diez segundos sobre la mejilla. Mantén el toque ligero; más presión o hace que funcione mejor.

Vapor

Puedes usar agua hervida en un tazón grande; solo mantén tu cara a más de 15 centímetro del tazón para evitar quemaduras. Haz varias sesiones de dos minutos con una toalla limpia sobre tu cabeza cubriendo el rededor de tu cara. El vapor afloja las células muertas, la suciedad y los tapones de grasa.

Exfolia

Sino tienes un cepillo exfoliante, prueba la crema exfoliante de 7 días para todo tipo de pieles. Alisa el exfoliante en toda la cara y usa movimientos circulares para exfoliar durante uno o dos minutos.

Aplica mascarilla de arcilla

Esta mascarilla natural es purificadora con polihidroxiácidos, provitaminas A, C, E, si puedes hallar alguna con hoja de té verde (antioxidante y calmante), para una formulación de arcilla más hidratante y calmante que limpie mientras la rehidrata.

Tonifica

Usa un tónico suave en una almohadilla de algodón para eliminar cualquier rastro restante de la máscara de arcilla y el exfóliate. Puedes usar un tónico clarificador de algas marinas sin alcohol en este paso del facial, ya que no va resecar la piel ya limpia.