Cómo se usa el cardamomo en la cocina?

El cardamomo es una especia aromática proveniente de la India, la cual suele ser utilizada en la preparación de diferentes alimentos alrededor del mundo, es por esto que, a continuación, te contaremos de qué manera se puede usar este condimento en la cocina.

Hoy en día, el cardamomo es uno de los condimentos más utilizados en la gastronomía gracias a su particular sabor y aroma, con toques cítricos, menta y picante, que lo hacen el toque perfecto para una amplia variedad de alimentos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la antigüedad, los egipcios masticaban las semillas de cardamomo para limpiarse los dientes, mientras que los griegos y romanos, lo usaban como perfume. Por su parte, los vikingos fueron los encargados de introducirlo a Escandinavia, donde empezó a emplearse en varias recetas de cocina.

Leer más: ¿Cómo se comen las semillas de cardamomo?

No obstante, su uso más recurrente era y es en las cocinas de la India y Oriente Medio, donde las semillas enteras suelen usarse para preparar arroz basmati y varios tipos de currys. También se pueden aplastar y freír antes de añadirlas junto a los demás ingredientes en la sartén.

El cardamomo también se suele incluir en platos y bebidas dulces de la India, sin embargo, debido a su elevado costo, se le ve como una especia festiva, la cual es utilizada en ocasiones especiales.

Otro de sus usos son en encurtidos, particularmente arenques en escabeche, sidras y vinos especiados. También hace una buena combinación con flanes y algunos licores rusos.

Leer más: ¿Qué enfermedades puede curar el cardamomo?

Cabe mencionar que, hoy en día, uno de los países que más consume esta especia, es Suecia, en donde es empleada para condimentar desde productos horneados, hasta hamburguesas y otras carnes.

El cardamomo se suele combinar también con otras especias como la canela, el clavo de olor, especias comunes en tartas, pastel de calabazas, panes de plátano, etc. gracias a que su sabor se suele integrar fácilmente a casi cualquier preparación.

No cabe duda que el cardamomo es una especia muy rica y nutritiva que no debemos dejar de agregar a nuestros platillos. Si aún no lo pruebas, te invitamos a que lo hagas, solo recuerda hacerlo siempre con pertinencia.