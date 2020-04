Sin lugar a dudas este problema que nos aqueja a todo el mundo es algo que nadie esperaba, y mucho menos pasar semanas en casa sin salir más que para abastecerse de alimento con todas las medidas de precaución posibles.

Ante toda la contingencia definitivamente el mejor lugar para resguardarse y cuidar de tus seres queridos será tu hogar. Pero ¿Qué pasa con nuestros hijos? Si a nosotros los grandes nos afecta pasar encerrados 24/7.

Ellos que aún no tienen la noción de las cosas o si ya son un poco más grandes y saben un poco del tema con más razón pueden no comprender del todo la dura situación por la que está pasando todo el mundo y desesperarse por querer salir a jugar tan sólo al parque y no poder.

Cómo sobrellevar el caos con tus hijos en casa

Como padres, nos toca hacer más ligera la situación ante nuestros hijos, que van desde una plática hasta juegos en familia para el desestrés de todos. Pero no todo es malo ante esta situación, también es la ocasión perfecta para fortalecer el vínculo padre - hijo y viceversa y tomar todo esto como un aprendizaje.

Que mejor que pasarla en familia después de ese tiempo que tanto nos ha hecho falta por las actividades diarias, por el trabajo o simplemente por ese cansancio al llegar a casa después de la rutina que nos lo ha impedido. Ahora es el momento, sólo es cuestión de sacar el lado bueno de las cosas y dejar que fluyan.

Hay miles de maneras para mantener entretenidos a los peques de la casa, todo dependerá en que quieras integrar a tus hijos para que tengan mejor relación con la actividad que deseas.

Enseguida te enlistamos unos cuantos tips para realizar con tus hijos:

Integrar a nuestros hijos en la cocina, como preparar aquel pastel que le encanta a toda la familia, todo con supervisión de un adulto

Practicar ejercicio dentro de casa, puede ser yoga, algo que los mantenga relajados y con la mente en paz

Dibujar con acuarelas

Es el mejor momento para platicar con tus hijos sobre algún tema que tenías pendiente hablarlo con él o sobre cualquier tema que le cause curiosidad, claro todo conforme a su edad

Enseñarles a tocar ese instrumento que no terminaron de aprender

Revivir increíbles momentos mirando las fotos del pasado, contarles historias antes de que ellos nacieran, anécdotas que ustedes pasaron en la juventud, o contarles cómo se conocieron

Preparar un maratón de películas

Sacar aquellos juegos de mesa que tenían guardados y jugar en familia, o ese rompecabezas que tenían pendiente por armar

Por más sencillo que parezca, en definitiva, pasar tiempo de calidad con nuestros hijos hará que ellos siempre lo recuerden, así como siempre preferirán ese gesto que con amor les obsequiaste, recuerda que el regalo más grande que les podrás brindar es tu amor y tu tiempo.

Con información de Michelle Orozco