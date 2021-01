Cómo superar la muerte de una mascota

Para muchas personas en el mundo, las mascotas son un miembro más de la familia, pues se le toma un cariño y aprecio inigualable, además, estos animalitos, principalmente los perros y gatos, suelen demostrar un gran afecto hacia sus dueños, sin dejar de lado la gran inteligencia que poseen, razones por las cuales se desarrolla un apego hacia ellos.

Aunque uno de los momentos más duros en la relación de una mascota y su dueño puede ser la despedida, principalmente cuando son de forma prematura e inesperada, hablamos de su fallecimiento, pese a que para muchos esto no se compara con la pérdida de un familiar o amigo cercano, sí que existe un dolor muy fuerte.

Existen muchas personas que se apoyan realmente en sus mascotas, disfrutando estar a su lado día con día, por esto, su muerte supone un momento muy difícil por el que viene un gran sufrimiento, pues, en pautas, el duelo parece cada vez más difícil e insuperable.

El duelo es una experiencia diferente en cada persona, algunas encuentran el dolor después de la pérdida de una mascota por distintas etapas, entre las que se presentan la negación, el enojo, la culpa, depresión, aunque finalmente la aceptación.

Sin embargo, otros lo encuentran de otra manera como una montaña rusa de sentimientos, en donde las depresiones y decaídas son los momentos bajos, mientras que las subidas suponen una mejora de ánimo que no podría durar mucho y en cualquier momento venirse abajo.

Este proceso se vive de forma gradual, por lo que no puede ser forzado ni apresurado, no existe una preparación previa para el duelo ni instrucciones que te ayuden a entender cómo será en tu vida, sin embargo, es importante ser paciente y permitir que todo se lleve a cabo como viene.

Es de lo más normal sentirse triste por perder a un fiel amigo animal, por lo que no debes intentar ocultar o borrar tus sentimientos, lo mejor es dejarlo fluir y de alguna manera habrá un cambio que posiblemente te ayude a salir adelante de la pérdida de un animal. Y no, no es de débiles llorar, ni siquiera algo para avergonzarse el llorar por un animal que querías o apreciabas demasiado.

Es importante mencionar que el evitar o ignorar el dolor sólo lo empeorará a largo plazo, pues es necesario enfrentar y lidiar con este, ya que al expresarlo podrás sentirte mejor y hasta salir adelante de una manera más rápida, de lo contrario, podrías llegar a un momento en el que ya no puedas retenerlo más.

Consejos superar la muerte de una mascota:

Deja salir todo , la tristeza y el dolor son respuestas normales ante la muerte de una mascota.

, la tristeza y el dolor son respuestas normales ante la muerte de una mascota. No permitas que te digan cómo sentirte al respecto , el dolor es propio y nadie más puede sentirlo ni hablar sobre cuándo es el momento de superarlo o seguir adelante.

, el dolor es propio y nadie más puede sentirlo ni hablar sobre cuándo es el momento de superarlo o seguir adelante. Habla con otras personas que hayan perdido mascotas , esto te ayudará a saber cómo salir de la mejor manera del dolor que causa haber perdido una mascota, pues seguramente la otra persona te entenderá como ninguna otra.

, esto te ayudará a saber cómo salir de la mejor manera del dolor que causa haber perdido una mascota, pues seguramente la otra persona te entenderá como ninguna otra. Crea un recuerdo de tu mascota , ya sea plantar un árbol en su recuerdo o crear un álbum de fotos con memorias de tu mascota, esto te ayudará a recordar los mejores momentos a su lado y el inmenso amor que le tuviste.

, ya sea plantar un árbol en su recuerdo o crear un álbum de fotos con memorias de tu mascota, esto te ayudará a recordar los mejores momentos a su lado y el inmenso amor que le tuviste. Cuida tu salud , el estrés y dolor que causa el perder a una mascota, puede tener repercusiones en tu salud, así que come bien, mantén tu mente ocupada con otras actividades e intenta salir con personas que te apoyan y se preocupan por ti.

, el estrés y dolor que causa el perder a una mascota, puede tener repercusiones en tu salud, así que come bien, mantén tu mente ocupada con otras actividades e intenta salir con personas que te apoyan y se preocupan por ti. Haz ejercicio , esto es una parte importante, si lo haces con regularidad, el deporte liberará endorfinas y esto te ayudará a mejorar tu estado de ánimo.

, esto es una parte importante, si lo haces con regularidad, el deporte liberará endorfinas y esto te ayudará a mejorar tu estado de ánimo. Busca ayuda profesional, de ser necesario, ya que un dolor persistente afecta con tu capacidad de funcionar y podrías desarrollar depresión, por lo que es recomendable acudir con tu médico de confianza, de preferencia un profesional de la salud mental.

Es importante mencionar que, de tener otras mascotas en casa, es fundamental tratar de mantener tu rutina normal, ya que los demás animales pueden experimentar pérdida cuando uno de los que convivían muere, desarrollando angustia por el dolor de su amo. Así que procura mantener las rutinas diarias establecidas.