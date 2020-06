Cómo tener más leche materna en los senos con remedios caseros

Amamantar un hijo es una acto de amor y es que beber leche materna es lo mejor para los bebés, de hecho no existe nada igual.

Sin embargo, no todas las mujeres producen la misma cantidad de leche, alguna más y otras menos, incluso unas mujeres tiene leche materna en sus senos desde su embarazo.

A veces la causa de no tener leche materna es por la falta de estimulación del pecho o también puede ser que la mamá tenga suficiente leche pero el bebé no se prenda bien al pecho y no reciba la cantidad de leche que necesita.

¿Qué puedo hacer para producir más leche?

Estimula el pecho

El uso del sacaleches o la succión del recién nacido son la mejor manera de aumentar la producción de leche.

Busca la mejor posición para dar pecho

Cuando es bebé este succionando, comprime el pecho con las manos, con el fin de aumentar el flujo de leche. Cuando creas que la leche llega en la canidad adecuada, cambia de pecho y continúa hasta que el pequeño esté lleno.

Foto: Pexels

Remedios caseros para aumentar la producción de leche

Ajo

Se cree que consumir ajo en los alimentos puede favorecer el aumento de la leche materna.

Hojas frescas de árbol de ricino

Vas a calentar las hojas de árbol de ricino (NO mucho), después vas a frotar por lo senos cada 2 segundos hasta que se enfríen.

Jugo de zanahoria

Se recomienda beber jugo de zanahoria natural, tomar un vaso con regularidad ayuda a la producción de leche materna.

Foto: Pexels

Uvas

Estas ricas frutas son consideradas en incrementar la producción de la leche materna. Agrégalas a tu alimentación diaria si te encuentras lactando.

Leche, comino y miel

Las abuelitas recomienda beber regularmente leche hervida con semillas de comino y endulzada con miel. Esta mezcla parece producir más leche durante el período de la lactancia.

