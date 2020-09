¿Cómo terminar con las plagas de cucarachas este confinamiento por COVID?

Ciudad de México.- Las cucarachas se han vuelto una plaga en esta pandemia, ya que las personas pasan mas tiempo en su hogares y por ende hay más suciedad, este animal es una plaga complicada de eliminar pues tienen una gran capacidad de superviviencia.

Las cucarachas tienen una gran capacidad de adaptación a distintos tipos de situaciones y lugares, por lo que lo hace más difícil eliminarlas, además, cuando logran entrar en un hogar no lo hacen solas, sino que lo hacen en colonias.

Estos insecto no solo son desagradables, sino que además, son transmisores de enfermedades y pueden contaminar nuestros alimentos, por eso hay que deshacerse de ellas lo antes posibles, aquí te decimos como puedes hacerlo y como prevenirte para que no regresen jamás.

Insecticidas para matar cucarachas

Uno de los métodos más conocidos son los insecticidas y los puedes encontrar en cualquier autoservicios en varias marcas y presentaciones.

Cebos. Son productos que tienen un agente activador y una sustancia que atrae a las cucarachas y que éstas se comen, de forma que no las mata inmediatamente, sino que lo hacen pasado un tiempo con la intención de que a través de las heces y de su propio cadáver consiguen contaminar a otras cucarachas de su nido.

Normalmente se pueden adquirir en tiendas en forma de gel y se deben aplicar cerca del nido de las cucarachas o en las proximidades.

Este es uno de los productos más recomendables para acabar con las cucarachas y además cuentan con la ventaja de que no presentan una gran toxicidad para las personas o para nuestras mascotas.

Aerosoles. Son de los más utilizados, los insecticidas contra las cucarachas en forma de aerosol no son muy eficaces a no ser que se pulvericen directamente sobre el cuerpo del insecto, además de que no es saludable respirar los vapores que desprenden, por lo que no recomendamos su uso si se puede evitar, ya que existen alternativas mejores.

Polvos. Los insecticidas en forma de polvo suelen aplicarse en las zonas de paso de las cucarachas, de forma que cuando las cucarachas pisan el polvo se contaminan y pueden transportar los polvos a su nido contaminando a otras cucarachas. No mueren de forma inmediata, pero lo hacen al poco tiempo.

Estos productor son altamente contagiosos por lo que te recomendamos, no usarlo si tiene niños o mascotas, leer bien las recomendaciones del fabricante del insecticida, suelen tener mucha información sobre los pasos de seguridad que debemos dar, lavarse bien con agua y jabón, preferiblemente dándose una buena ducha.

Cebos. Son productos que tienen un agente activador y una sustancia que atrae a las cucarachas. Foto: Pixabay

Métodos caseros y otros para matar cucarachas

Existen otros métodos muy efectivos también para acabar con la desagradable plaga de cucarachas, los puedes hacer tu mismo en casa y además menos peligrosos y nocivos para la salud.

Trampas adhesivas. Normalmente se fabrican en cartón y cuentan con la ventaja de que las podemos poner en las zonas de paso de las cucarachas de forma que las atrapan, pues al caminar por ellas se quedan pegadas. No son muy eficaces para eliminar plagas, pero si nos pueden servir para determinar si hemos acabado con las cucarachas o no.

Bicarbonato de sodio, agua y azúcar. Podemos preparar nuestra propia trampa anticucarachas mezclando bicarbonato de sodio, agua y azúcar en partes iguales. Debemos colocar la mezcla en las zonas de paso o en grietas donde aniden las cucarachas, de manera que cuando coman esta mezcla mueran.

Cebolla y ácido bórico. Al igual que la trampa anterior, también podemos elaborar otra mezclando cebolla y ácido bórico, se triturar muy bien la cebolla para que al mezclarla con ácido bórico se forme una pasta que debemos colocar en las zonas de paso de las cucarachas.

Mantener la casa limpia es importante para que no regresen las cucarachas. Foto: Pixabay

Cómo prevenir la nueva aparición de cucarachas

Dado que es muy difícil acabar con la plaga de cucarachas te damos las siguientes recomendaciones para que el insecto no vuelva. Sin embargo, estos consejos también te sirven mientras esté la plaga en tu hogar.

Mantén tu casa bien limpia. Es muy importante mantener la casa limpia, haz una primera limpieza a profundidad empleando amoniaco y mantén tu hogar limpio realizando al menos una limpieza semanal a conciencia.

Sella grietas. Puedes emplear masilla o yeso para cerrar todas las grietas que puedas tener en casa por donde se puedan colar cucarachas, especialmente en las zonas donde hay tuberías.

Líbrate de la basura. No dejes restos de comida en la cocina durante mucho tiempo, ni acumules basura. Lleva la basura a un contenedor de forma asidua y mientras la tengas en casa, mantén la basura bien tapada.

Líbrate de humedades. La humedad es uno de los primeros atrayentes de las cucarachas, seca bien las zonas húmedas como la zona de la ducha, de la lavadora o del fregadero, entre otros espacios. Si tienes humedades en casa debidas a fugas o similar, ayúdate de la experiencia de algún profesional para eliminarla completamente.

Olores. Al igual que las hormigas, las cucarachas odian el olor a menta así como el ajo, el laurel o el pepino.

