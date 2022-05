Cómo usar el gel para cejas de Yuya y dar efecto laminado

La youtuber más famosa de México reconocida como Yuya, se ha convertido en toda una empresaria con su línea de cosméticos, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, recientemente ha lanzado su gel para cejas.

Toda una tendencia es la de llevar las cejas peinadas y estilizadas, pero es la misma Mariand Castrejón Castañeda quien aclara que no es solo un gel para cejas, pues también puedes usarlo para mantener quietos a los baby hairs rebeldes.

Y es que, a quién no le ha ocurrido al menos una vez en la vida que los cabellos recién salidos en la frente o cerca de las orejas se ponen rebeldes y nos causan cierta inseguridad, pues Yuya detalla que su famoso gel para cejas te ayuda en ese aspecto.

Bailando juntos es el nombre de la marca de Yuya, desde donde promociona su Gel Fijador para Cejas, la madre de Mar, explica el paso a paso de cómo usar su producto que no contiene ningún color y aparte tiene una resistencia sueve.

El gel para cejas y baby hairs es transparente y además contiene un cepillo aplicador, no deja una sensación pegajosa y al secarse no deja las cejas ni el cabello todo duro o brilloso, esta es una de las grandes bondades del producto de la marca Bailando juntos.

Además de poder peinar tus cejas y mantener en su lugar a los cabellos más rebeldes, la pareja del músico Siddhartha recomienda que para dar un efecto de laminado de cejas, presiones con un dedo para mantener por más tiempo una mirada de lo más atractiva.

Yuya, cómo usar su gel para cejas. Foto: Especial

Yuya promociona productos Bailando juntos al 2x1

Diversas marcas son las que se promocionan con la venta exclusiva de Hot Sale y Bailando Juntos no es la excepción, pues en su página oficial se puede leer la leyenda de 2x1 en la mayoría de sus cosméticos, maquillaje y productos para el cuidado de la piel.

El gel transparente para cejas y cabellos incontrolables también está en oferta del 2x1, su costo es de 185 pesos mexicanos, contiene 8 ml y las reseñas de las usuarias animan aun más a adquirir este producto.

"Dura todo el día, llevo de uso diario como dos meses y aun me queda bastante producto, todo mundo me chulea las cejas y yo lo recomiendo a quien me pregunta" es el testimonio de una de las usuarias del famoso gel fijador.