Cómo ver películas completas de romance en San Valentín

El 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los enamorados o Día del amor y la amistad, ya está a la vuelta de la esquina, es decir, se celebrará el siguiente fin de semana y muchos están pensando en cómo lo pasarán, ya sea solos, en pareja, en familia o con los amigos.

Muchas personas tienen ganas de quedarse en casa y disfrutar de una buena película, sobre todo de romance, pues el día se presta para contenido este tipo, sin embargo, no saben cómo hacerlo, cuáles elegir o cómo ver películas completas en San Valentín, por lo que seguramente esta guía te ayudará a hacerlo.

En la actualidad, ver películas en Internet es muy fácil, ya sea a través de los distintos servicios de streaming como Prime Video, Disney+, Paramount+, HBO Max, Blim TV, Netflix o Apple TV, siendo Netflix uno de los más importantes y con más tráfico de usuarios desde su lanzamiento.

Netflix, siendo el sitio más popular, presenta un variado catálogo de series, películas y documentales, en el que seguramente encontrarás mucho entretenimiento, en esta ocasión nos enfocamos en dicha plataforma de streaming, pues es la que la mayoría de las personas tienen.

Cabe mencionar que otra opción está en compras de películas o contenido en línea como en las tiendas de Apple o Google, en las cuales puedes adquirir de una manera muy fácil la película que más te guste y poder verla cuantas veces quieras, pero eso no lo es todo, también se pueden rentar para verla en una ocasión y por precios que no afectan a tu bolsillo.

Películas de romance que puedes ver completas en Netflix el Día de San Valentín:

1.- Diario de una pasión

Protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, es una película romántica de 2004 que se remonta al verano de 1940 en Seabrook, Carolina del Sur, cuando Allie, una joven rica, conoce a Noah, un joven del pueblo que trabaja con madera; en un principio no existe interés en ella, pero después de pasar tiempo juntos, terminan enamorados.

Sinopsis: "En un hogar de retiro un hombre le lee a una mujer, que sufre de Alzheimer, la historia de dos jóvenes de distintas clases sociales que se enamoraron durante la convulsionada década del 40, y de cómo fueron separados por terceros, y por la guerra".

2.- El stand de los besos

The Kissing Booth o El stand de los besos, es una comedia romántica de 2018 basada en la novela homónima de Beth Reekles. Cuenta la historia de Elle, una estudiante de preparatoria que jamás ha sido besada ni ha tenido pareja, pero para recaudar fondos pone un puesto de besos sin imaginar que terminaría besando a Noah, el chico más popular de la escuela.

Sinopsis: "El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de su relación con su mejor amigo".

3.- Ghost: La sombra del amor

Un gran éxito del género del romance, "Ghost: La sombra del amor", es un drama-thriller dramático-fantástico y romántico con un toque de comedia que se ha consolidado como una de las películas más famosas de todos los tiempos.

Sinopsis: "Un joven asesinado de Manhattan entra en contacto con su querida amada gracias a la ayuda de una misteriosa mujer que puede hablar con los muertos".

4.- Rebeca

Rebeca es uno de los recientes lanzamientos de Netflix, sin embargo, se ha consolidado como una de las películas románticas favoritas de los usuarios; tiene como protagonistas a Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott y Sam Riley.

Sinopsis: "Una joven recién casada llega a la imponente finca familiar de su marido y lucha contra la sombra de la primera esposa, Rebecca, cuyo legado perdura en la casa mucho después de su muerte".

5.- Amigos con derechos

De 2011, la película es una comedia romántica que tiene como protagonistas a Ashton Kutcher y Natalie Portman con la que todos se han sentido identificados.

Sinopsis: "Los amigos de toda la vida Emma y Adam llevan su relación al siguiente nivel al tener sexo. Con el temor de arruinar su amistad, los dos nuevos amantes hacen un pacto para mantener las cosas puramente físicas, sin pelear, sin celos, ni expectativas. Emma y Adam se comprometen a hacer lo que quieran, en donde quieran, mientras no se enamoren. La pregunta es ¿Quién caerá primero?".

6.- A todos los chicos de los que me enamoré

Siendo uno de los proyectos más queridos de Netflix, "A todos los chicos de los que me enamoré" también es una opción perfecta para San Valentín; ya sea viendo la primera parte, una continuación o la trilogía completa. Cuenta con la participación de Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Israel Broussard y John Corbett.

Sinopsis: "Lara Jean escribe cartas secretas y reveladoras a sus cinco enamorados, pero nunca tuvo la intención de enviarlas".

7.- Cincuenta sombras liberadas

El final de la trilogía de 50 sombras se ha vuelto muy popular en la plataforma, sobre todo en estos días antes de San Valentín. Es una película de drama, romance y erótica dirigida por James Foley y protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan.

Sinopsis: "El millonario Christian Grey y su nueva esposa, Anastasia, disfrutan la vida al máximo sin sospechar que una amenaza terrible se cierne sobre ellos".

8.- Call me by your name

El éxito de Call me by your name o Llámame por tu nombre fue impresionante. Presentando a una pareja LGBT logró una excelente recepción por parte del público. El filme fue dirigido por Luca Guadagnino y tuvo como protagonistas a Timothée Calamet y Armie Hammer.

Sinopsis: "En Italia, en la década de 1980, en medio del esplendor del verano, Elio y Oliver descubren la embriagadora belleza de un deseo naciente que va a alterar sus vidas para siempre".

9.- Orgullo y prejuicio

Basada en la novela homónima de Jane Austen, Orgullo y prejuicio logró gran éxito desde su lanzamiento en 2005 y hasta la actualidad, motivo por el cual figura entre las más populares de la plataforma.

Sinopsis: "Un peligroso coqueteo comienza entre una joven y bella mujer y el apuesto amigo de un adinerado soltero".

10.- Amor de calendario

Otro reciente lanzamiento que ha dejado encantados a los usuarios de Netflix es Amor de calendario, una película de romance dirigida por John Whitesell y con Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth y Jessica Capshaw en su reparto.

Sinopsis: "Cansados de estar solteros en vacaciones, dos extraños acuerdan ser los más platónicos el uno del otro durante todo el año, solo para captar sentimientos reales en el camino".

