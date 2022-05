Para muchos, cocinar es algo sencillo hay personas que tienen un don y lo aprovechan, lo mismo ocurre con la repostería en donde por cierto es más estricto en cuanto a las recetas y mezclas, inclusive lo es con los utensilios que se requieren para preparar los postres.

Si tu deseo es iniciarte en la repostería y no tienes ninguna preparación profesional y te gusta ser autodidacta, enseguida te compartimos algunas ideas y utensilios de repostería que necesitas para iniciarte en ella.

En México es común que sustituyamos algunas herramientas y lo mismo ocurre en la cocina, un ejemplo de lo más claro es un rodillo, cuando una ama de casa carece de esta pieza la sustituye por una botella, con la misma función y practicidad.

En cuanto a la creación de postres, esta técnica también podría aplicarse, pero no todo el tiempo dado que existen algunas mezclas que es necesario hacerlas con las debidas herramientas, a continuación te compartimos algunos de los elementos básicos que necesitas para iniciarte como repostero.

Existen varias tiendas especializadas en donde podrás encontrar los siguientes artículos, como recomendación especial no compres todo en un solo sitio, tomate tu tiempo y ten en cuenta varias opciones, ya sea que vayas a comprar directamente o lo encargues de Internet.

Espátula de silicona

Sin duda alguna, esta pieza es una de las más importantes en la repostería, lo ideal es que su mango sea de madera para evitar la conducción del calor y también que la utilices solamente para tus postres y no para la cocina porque podría mancharse y aunque no adquiere olores es mejor tenerla exclusiva.

Existe una gran variedad y precios en el mercado, escoge la que mejor te convenga, lo recomendable es que al momento de invertir lo hagas en algo que si bien pueda estar caro, tenga una mayor duración y no que compres cada cierto tiempo.

Usos:

Además de revolver y mezclar, la espátula de silicona o miserable como también es cononida, te ayudará a quitar toda la mezcla de tus recipientes al momento de vaciarlos en los moldes o charolas.

o miserable como también es cononida, te ayudará a quitar toda la mezcla de tus recipientes al momento de vaciarlos en los moldes o charolas. Te puede servir como raspa, evidentemente batallarás un poco al principio porque es pequeña, sin embargo, para comenzar es ideal y te ahorrará mucho trabajo, posteriormente podrás adquirir una raspa de plástico o metal.

Si estás haciendo un pastel te sirve para alisar el betún, también para ponerlo en el pan y forrarlo con cuidado.

Sustituyela con:

Espátula de plástico

Pala de madera

Aunque la espátula de silicona te ahorra mucho trabajo, existen algunas mezclas que deben preparar a fuego en la estufa, es ahí cuando entra la pala de madera.

Te recomendamos adquirir una hecha de bambú, debido a que no guardan olores y al momento de lavarlas es todavía más sencillo.

Molde o charola para hornear

Lo que primero debes tomar en cuenta es tu estufa y su tamaño, de acuerdo a ella deberás adquirir una charola o moldes para hornear.

Existen tres básicos para la respostería:

Charola con forma rectangular: te sirve para hornear galletas, pan en incluso pastel para algún rollo, tronco navideño o niño envuelto.

Moldes pastel: te recomendamos priero uno redondo de unos 25 centímetros, ideal para comenzar.

Otro molde que también es básico es uno para preparar cupcakes, además de estos también podrás hacer pan con forma de cupcake, y algunos pays pequeños.

Si no quieres gastar tanto en los moldes puedes comprar moldes desechables, si los cuidas te pueden durar bastante tiempo antes de adquirir unos de material más reforzado de metal e incluso de vidrio como un refractario rectangular que son de los más comunes.

Sustituyelos con:

Cualquier tipo de lata, procura quitarle muy bien las tapas

Moldes de vidrio

Agarraderas para hornear

Las agarraderas son importantes para evitar que tengas alguna quemadura, aunque si bien puedes utilizar una servilleta, lo ideal es tener un par exclusivo y que por cierto, lo tengas en algún lugar en específico para que no se te pierda, si no puedes comprarlas estas las puedes hacer si se te facilita la costura.

Las más conocidas son:

Las agarraderas cuadradas de tela

Agarraderas de silicona

Guantes para hornear de tela

Sustituyelas con:

Servilletas de tela

Pedazos de cartón doblado

Batidor de globo

Si vas comenzando a preparar postres y todavía no tienes una batidora ya sea de pedestal o de mano, lo más recomendable es tener un batidor de globo, procura que este sea de metal y no de plástico, porque al momento de usarlo no tendrá la resistencia y puede que tus mezclas no se levanten.

En el caso de que tampoco puedas comprar un batidor de globo, lo puedes sustituir por un tenedor para levantar tus mezclas con huevo, pero eso sí, tardarás un poco más.

Colador

Muchas de las mezclas e incluso los pasteles que comenzarás a hacer, requerirán de harina tamizada para que la preparación tenga más cuerpo y se esponje con mayor facilidad, por ello es importante tener un colador de malla fina para que no se le pase ningún grumo.

Los coladores puedes encontrarlos en material de plástico o metal, elige el que mejor te convenga y al igual que la espátula trata de que su uso sea exclusivo para tus postres.

Taza medidora

Las tazas y cucharas medidoras son otros de los utensilios que en definitiva debes tener en tu cocina, y es que la repostería es exacta, si en una receta se te pide poner media cucharada de algún ingrediente lo debes respetar porque si cambias por un par de gramos lo que prepares no te saldrá igual.

Por ello las tazas medidoras así como las cucharas sin de suma importancia, entre más detalles tengan sobre el gramaje mejor, así que ten cuidado cuando las vayas a comprar, estas te sirven para las medidas de la mayoría de los ingredientes en la repostería.

Sustituye la taza medidora con:

Las botellas de sueros rehidratantes tienen medidas

Manga pastelera

Puede que estas dos herramientas no sean de las más usadas en la repostería, pero si deseas comenzar a hacer rellenos en tus postres la manga pastelera te ayudará bastante, para que al momento de poner las mezclas seas más exacto.

Puedes utilizar la manga pastelera sola o con un accesorio extra llamado duya, es una boquilla de metal que tiene un orificio en la punta, existe una inmensa variedad de boquillas, pero te recomendamos la 1M que te sirve para hacer "rosetones", es una duya estrella con la que puedes decorar más rápido y sencillo.

Sustituyelas con:

Papel encerado enrollado, pero no podrás usar duyas y también será de un solo uso.

Báscula o gramera

En la repostería al igual que los hornos de la estufa las básculas son indispensables, como se comentó con anterioridad al realizar postres las medidas son importantes y no deben cambiarse, es por ello que tener una báscula es de suma importancia.

Si estás comenzando por tu cuenta también podrías adquirir una gramera, tiene un costo menor y es bastante práctica, debido a que si requieres cantidades pequeñas te ayudará bastante pesar los gramos.

Tipos de básculas:

Análoga

Digital

Recipientes redondos

Cualquier mezcla o preparación te recomendamos realizarla en recipientes redondos ya sean de plástico, vidrio o metal.

Ventajas según el recipente:

Metal: perfecto para trabajar con ingredientes fríos, práctico y se puede cerrar herméticamente con plástico film

Plástico: Es más versátil pero no puedes poner nada muy caliente porque se deshace.

Vidrio: Mantiene el calor por más tiempo, pero tarda en calentarse.

Se recomiendan los recipientes redondos en específico, porque te será más sencillo quitar toda la mezcla con tu espátula de silicona y así no dejarás nada dentro de él, los que compres procupa que no sean pequeños, debido a que los utilizarás constante con toda tu preparación dentro.

Rejillas

Es importante que al sacar cualquier preparación del horno se te enfríe rápido, para esto necesitarás rejilas de metal, esta es una pieza que tiene una base que ayuda a que el aire pase por debajo de tu pan, bizcocho o lo que hayas horneado.

Al sacar algo del horno déjalo enfriar por unos minutos después desmoldalo y ponlo en la rejilla, se enfriará más rápido.

Sustitúyelo con:

Tabla de madera

El mismo molde en donde horneaste (en el caso de que sea alto), voltéalo y ahí coloca lo que preparaste.

Palillos de brochetas

La mejor manera de saber si tu bizcocho ya está listo es con un palillo de brocheta, e incluso uno de picadientes, lo ideal es que sea largo para que toque el fondo, este puede ser de madera e incluso venden algunos de metal.

La ventaja que tienen los de metal es que los lavas y los puedes volver a usar, lo mismo podría ocurrir con los de madera pero tendrías que ser un poco más cuidadoso con ellos, lavarlos y secarlos de inmediato.

Rodillo

Aunque esta herramienta es fácil de sustituir, entre más grande mejor, debido a que si planeas elaborar galletas te será más sencillo y práctico extender tu masa con un rodillo, lo mismo ocurre para extender alguna masa de pan que estés preparando.

