Conoce el nuevo vocabulario para relacionarse afectivamente y ligar por redes en la era digital

León, Guanajuato.- El confinamiento dejó comportamientos que llegaron para quedarse, mostró con claridad que las relaciones entre personas han cambiado drásticamente. Por lo que ha nacido un nuevo diccionario de vocabulario, para entender las maneras de relacionarse en la era digital. La psicóloga general de León, Guanajuato, Liliana Jazmín González, platica sobre los nuevos conceptos que se utilizan para nombrar las nuevas actitudes de coqueteo en redes sociales.

Hoy se conoce como “nuevos términos y vocabulario de ligue en la era digital”, a los nombres que surgen de la relación entre personas que interactuan a través de internet. A partir de que la tecnología ha avanzado, conseguir pareja a kilómetros de distancia, o en la misma ciudad, a través de una aplicación móvil de citas es bastante común, las consecuencias equilibran un 50% de probabilidad, tanto negativa, como positiva de que, del flirteo nazca una relación, mientras eso sucede o no, las personas van conociendo las intenciones del otro a través de un diccionario para ligar digitalmente y pasar a la realidad física.

La manera de relacionarse ha cambiado, ahora es más rápida la comunicación a través de medios digitales y electrónicos. En el pasado las cartas que los enamorados se enviaban entre ellos, tardaban meses en llegar a las manos del destinario, hoy un mensaje tarda un segundo en pedir una respuesta.

“Uno de los términos más conocidos es el ghosting, conforme va pasando el tiempo se van agregando más, pero fue de los primeros en conocerse, ya con esto que paso con la pandemia y que ya estuvimos en confinamiento se fueron agregando muchos más términos que a lo mejor ya se hacían esas acciones antes, sin embargo, ahora ya se le pone un nombre diferente y que va asociado con la parte digital”, comentó la psicóloga Liliana González.

Psicóloga. Gral. Liliana González.

Los términos más conocidos para entender el nuevo concepto de coqueteo a través de la era digital son:

Benching: La persona no desaparece por completo como en el caso del ghosting, pero de vez en cuando vuelve a tener contacto digital para confundir a la otra persona que se vuelve un plan B, es como estar en el banquillo esperando ser la pareja titular y eso no llega a pasar. De ahí la palabra el término bench en inglés se traduce como banco, esperar en la banca siempre sin ser una opción es la explicación de esta nueva definición.

Mooning: Es cuando un usuario silencia al otro, ve los mensajes, pero busca la forma de hacer que la otra persona no vea que los vio, como ejemplo: se pone el teléfono en modo avión y se abre el mensaje, lo lee, se deshace del mensaje y lo activa de nuevo para que no vea que lo vio o quitó las lecturas del mensaje, el preferir silenciar los chats o a las personas para que no se den cuenta es muy común.

Ghosting: Actitud que consiste en dejar en visto o leído cualquier red social a una persona con la que se estaba manteniendo una relación de salidas constantes, esto se utiliza para evitar dar explicaciones o dar por terminada una relación cara a cara o por lo menos más personal en llamada o en mensaje.

Orbiting: La persona que decidió suspender la relación con la otra sigue orbitando su atención digital alrededor de las redes sociales de la persona que dejó, son aquellas ex parejas que ven todas las historias y siguen dando me encanta a las publicaciones.

Zombieing: Cuando una persona después de haber hecho ghosting, vuelve aparecer como los zombies renaciendo de los muertos.

Breadcrumbing: Significa recibir migajas de atención, cuando una persona no se siente valorada por el otro.

Snooping: Consiste en que la persona está constantemente fisgoneando o husmeando todo lo que se pueda respecto a alguien más, se hace por medio de cuentas falsas o con la ayuda de alguien más. Buscan la forma de conocer lo que pasa esa persona y es algo que antes se llamaba stalkear (acosador).

Netflix and Chill: Es una invitación a tener un encuentro sexual con el pretexto de ver películas.

Kittenfishing: Se refiere a la persona que miente sobre su personalidad real en el mundo digital para fingir ser otro tipo de persona distinta a la que es, se conocen así a los estafadores y farsantes.

Como ves, estos son algunos de los ejemplos de nuevos términos para relacionarse en la era digital, ¿Alguno de ellos te resultó familiar o lo has aplicado alguna vez?