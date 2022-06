Consejos de una viajera para disfrutar de un vuelo largo en avión

Si tienes pensado hacer un vuelo largo en avión entonces pon atención a los siguientos consejos de una viajera experta, se trata de Stamps Of Pam el nombre de usuario en TikTok donde da a conocer su experiencia.

Un vuelo largo en avión se consedera a partir de las 8 horas en adelante, y previamente hay que tener varias consideraciones para disfrutar de tantas horas sentado mientras el avión va en las alturas, uno de ellos es hidratarse antes del vuelo.

Hidrata tu cuerpo

La hidratación del cuerpo es fundamental para no tener complicaciones en el vuelo, el poco movimiento, el cansancio, la altura, ir a otro país, el estrés pueden afectar a la piel y al funcionamiento del cuerpo.

La amante de los viajes explica en su cuenta de TikTok que hay que hidratarse desde dos antes de tu vuelo en avión, con ello disminuyes la posibilidad de tener dolores de cabeza, al tomar agua previamente el cuerpo no se hincha y se inflama menos.

Además de evitar la retención de líquidos al tomar la suficiente agua antes días antes de llegar al aeropuerto, la hidratación del cuerpo permite evitar el cansancio después de tantas horas de vuelo y que tu viel se vea reseca.

Reserva con anticipación

En general los vuelos salen mucho más baratos si es que lo compras con meses de anticipación, pero es Stamps Of Pam quien explica que si reservas tu lugar desde antes es posible que puedas elgeir el asiento que tú quieras.

Si piesas hacer un viaje largo en avión entonces te conviene ir en la ventanilla para admirar tu trayecto o bien qué te parece si eliges tu asiento en el pasillo, de esta manera puedes estirar tus pies y descansar mejor.

Y es que en los vuelos de 8 o más horas un pésimo lugar es el de en medio, tienes menor movimiento, no te puedes estirar tanto como quisieras y también te pierdes de la espectacular vista desde las alturas.

Lleva snack y entretenimiento

Aunque muchas aerolíneas ofrecen el servicio gratuito de snacks, bebidas o alguna comida, la verdad es que en muchas otras no se incluye y tienes que pagar extra o de plano no te dan nada, para que no estés a la espera de que pase la aeromoza, mejor lleva tus propios snacks.

Para no hacer eterno tu vuelo por el aburriemiento entonces lleva tu propio entretenimiento, descarga alguna serie que tengas pendiente, un audiolibro, una película, en fin, según tu gusto, para así aprovechar tu tiempo.

Lleva almohada de viaje o pastillas

Existen una serie de pastillas que te permiten un descanso y dormir mejor que puedes incliur en tu kit de emergencia, y para evitar que te lastimes el cuello puedes llevar una almohada de viaje, así a la bajada del avión no presumas ojeras.

Lleva ropa cómoda

Mucho más si es un extenso viaje es necesario que lleves ropa cómoda, y es que la altitud hace que retengamos líquidos y nos hinchemos, por lo que los pantalones deportivos son una opción así como las famosas hoddies.

Stamps Of Pam también resalta la opción de llevar unos calcetines que sean calientitos, y es que el aire acondicionado o clima de los aviones es en general helado, así que no está de más que empaques en tu bolsa de mano un par.