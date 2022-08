Consejos fáciles para hacer que tu pecho se vea más grande y sin gastar

Si eres una mujer que tiene el busto pequeño y quieres que se note más o simplemente tienes ganas de dar ese efecto visual de que tu atractivo es más grande, sea cual sea el motivo, puedes lograrlo con consejos fáciles que te compartimos y lo mejor es que no tienes que gastar en nada.

Lo único que tienes que hacer es echar un vistazo en tu guardarropa y verificar si tienes las prendas que a continuación te contaremos, pues con ellas lograrás que tu pecho se vea más grande de lo que es y como ya decíamos, no tienes que gastar de más a menos que quieras adquirir alguna prenda nueva.

Pero ojo, recuerda que no es necesario gastar, seguro puedes adaptar los consejos a las prendas que ya tienes en tu closet y que te ayudarán a lograr tu objetivo de hacer parecer que tu pecho se vea más grande, sea cual sea el motivo por el que deseas hacerlo.

Consejos fáciles para hacer que tu pecho se vea más grande

Un consejo súper sencillo para seguir, es usar blusas de cuello de tortuga o con un cuello muy cerrado, lo que lograrás con esto es acentuar el volumen de tu pecho, por lo que, si tienes poco o quieres que se note más, es una buena opción y seguro tienes una prenda así en tu guardarropas, así que no tendrás que gastar.

El problema con estas prendas es que no son tan recomendables en temporada de calor, a menos que optes por prendas elaboradas en telas que permitan que tu cuerpo respire, como el algodón, de esa manera puedes llevarlas y con ellas también evitarás quemarte, así que no olvides portar aquellas elaboradas en telas frescas.

Consejos fáciles para hacer que tu pecho se vea más grande FOTO: FREEPIK

Además, si lo que buscas es lograr que tu pecho se vea más grande, debes evitar escotes en “V” o en forma de corazón, porque eso dará equilibrio a la zona alta del cuerpo y en lugar de lograr mayor volumen, podrías acentuar el tamaño pequeño, aunque claro, puedes usar estos escotes si eso no te causa problema.

Otro consejo sencillo para hacer parecer que tu pecho es más grande, es utilizar prendas que estén elaboradas en telas muy brillosas, que tengan detalles, o que tengan holanes, eso hará ganar volumen en cualquier parte del cuerpo, así que busca que, en el caso de los holanes, estén colocados estratégicamente en la zona del pecho.

Como ves, así de fácil y rápido puedes dar volumen a tu pecho sin tener que gastar y sin mayores esfuerzos, solo es necesario portar las prendas adecuadas para lograr tu objetivo, de las cuales seguro encontrarás una en tu guardarropa, o algo que puedas adaptar a estas ideas.

Recuerda que esto solo son consejos y no te limita de emplear las prendas que más ames, incluso si no cumplen con las ideas aquí planteadas, lo importante es que tú te sientas bien contigo misma y con tu cuerpo, porque, sí te amas, cualquier prenda que uses se verá genial.