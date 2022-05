Si eres de los que va al supermercado y te sorprendes por la cantidad de dinero que estás pagando en relación con los pocos productos que llevas, es probable que necesites revisar la manera de economizar un poco, ya que, aunque los productos siguen incrementando su costo, existen formas de ahorrar a la hora de surtir la despensa.

Hay que ser realistas, la comida es algo que siempre debemos incluir en los gastos semanales, pero, puedes surtir tu despensa con productos económicos sin sacrificar la calidad de los alimentos, por eso, en Debate queremos compartirte algunos consejos para ahorrar dinero a la hora de hacer las compras en el súper.

Cómo ahorrar dinero en el supermercado

Algo que debes tener presente es que sin importar el estilo de vida que tengas, siempre existen maneras de economizar a la hora de comprar los alimentos, incluso puedes apostar por la comida saludable sin que eso implique gastar más, la clave es la disciplina a la hora de aplicar los consejos para gastar menos en el súper.

Organiza un plan para las compras. Uno de los consejos infalibles y que indiscutiblemente funciona es el que puedas hacer un plan previo a que vayas al supermercado a surtir la despensa. Lo que debes hacer es sentarte a planificar qué es lo que comerás dentro de la siguiente semana.

Considera el gasto total para que puedas hacer un menú que resulte equilibrado con tu bolsillo, de esta manera no estarás comiendo tres días carne y que el resto solo te alcance para la sopa. También incluye en los gastos los productos de limpieza y aseo personal que necesites reponer.

Haz un presupuesto. Este es un consejo importante, porque, una vez que dimensiones lo que ganas y quites los gastos fijos como pago de servicios, puedes considerar cuánto es lo máximo que puedes gastar por semana para alimentos. No olvides dejar una porción de tu dinero para gastos imprevistos y ahorro.

Lleva una lista de compras. Una vez que planificaste lo que necesitas comprar en el súper, haz una lista que deberás llevar contigo a la hora de hacer las compras, de esa manera puedes centrarte en los productos enlistados para evitar que compres cosas innecesarias.

No vayas al súper con hambre. Uno de los consejos que siempre debes tener presente es que no debes ir a surtir la despensa cuando tengas hambre, pues esa sensación de querer alimentarte hará que todo parezca delicioso y seguro querrás comprar cosas que no necesites, entonces, lo mejor es apegarte a la lista.

Busca ofertas y compara precios. Un buen hábito que te hará ahorrar dinero cuando vayas al supermercado es el buscar ofertas y comparar precios entre tiendas, de esa manera notarás en donde te ofrecen los mismos productos pero más baratos, esto te permitirá economizar.

Apuesta por las marcas genéricas. Regularmente, estamos acostumbrados a comprar una sola marca con la que nos sentimos cómodos, sin embargo, en el supermercado también encontrarás marcas genéricas que son mucho más baratas y que no sacrifican la calidad de los alimentos, así que puedes comprar varias de estas.

Compra por mayoreo. Una vez que tengas claro todo lo que necesitarás comprar para la comida de la semana, entonces puedes hacer compras por mayoreo, lo que te permitirá ahorrar dinero sin tener que desperdiciar recursos, sobre todo en cuanto a fruta y verdura se refiere, pues comprarás lo que sabes que será comido.

Deja fuera la comida chatarra. Cuando vamos al supermercado solemos darnos ciertos “gustos” o antojos, sin embargo, la mayoría de estos gastos versan en comida chatarra con poco valor nutricional que implican gastos extra y no nos quitarán el hambre, así que hay que privilegiar la compra de aquellos alimentos con valor nutricional.

Surte bien tu despensa. Hay productos enlatados y no perecederos que puedes comprar cuando estén en oferta y guardarlos sin temor a que se echen a perder, eso te permitirá ahorrar dinero y tenerlos disponibles cuando los necesites sin tener que gastar de más.