Consejos para aliviar y evitar los labios partidos

El casi perfecto dieño de nuestros labios no ipide que se agrieten al exponerlos al sol, viento y otros irritates, pues no se tienen las glándulas lubricadoras para mantenerlos suaves y húmedos. No contienen mucha melanina pigmento que nos permite broncearnos y ofrece una protección contra el sol.

Claro, nadie desea tener labios parchados y agrietados como la piel de un zapato viejo, así que si usted quieren mantener sus labios besables, cheque este artículo y sigan nuestros consejos son sencillos y fáciles de realizar.

Los labios se secan, irritan y agrietan por estar sensibles o con prurito y se deben por el clima frío, quemaduras de sol, reacciones alérgicas, tener fiebre o simplemente lamerse los labios con demasiado frecuencia.

Consejos para aliviar los labios partidos

Aplícate un bálsamo a tus labios.

Un remedio casero a la mano es el aceite de oliva o la manteca vegetal, que pueden suavisar de manera efectiva y humedecer los labios partidos.

La vaselina, es un remedio efectivo para los labios partidos.

La manteca de cacao alivia también los labios partidos, debes de aplicarla cinco veces al día, o con mayor frecuencia si sus labios están resecos.

También puede perforar una cápsula de vitamina y aplica el aceite sobre tus labios.

Humecte desde el interior

Si sus labios están continuamente partidos, beba por lo menos 8 vasos de agua de 250 ml al día. Esto no impide la resequedad, pero evitará que empeore.

Recomendaciones para prevenir los labios partidos

Evite lamerse los labios.

La saliva puede porporcionar de manera momentánea una capa húmeda, pero contiene una enzimas digestivas que secan los tejidos.

No aplique a los niños bálsamos de sabores, pues tienden a lamerse los labios, y eliminan el medicamento, lo que a la postre agrava lo partido.

Intente comer más alimentos ricos en vitaminas del complejo B, como carne, pescado, granos completos, nueces y verduras verdes con hojas.

Cuando el aire en espacios interiores es seco, prevenga los labios partidos mediante un humidificador de aire en su recámara mientras duerme.

No hunte los bálsamos que contienen fenol o alcanfor, ambos antisépticos pueden ser muy secantes.

