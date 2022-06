Consejos para mantener organizado el escritorio o la oficina

Hay quienes nacen con el don de mantener el espacio de trabajo bien organizado, sin embargo, también hay quienes tienen dificultades para hacerlo. Tener un escritorio limpio y funcional no es algo difícil de llevar a cabo, y cuenta con varias ventajas. En un escritorio organizado podemos encontrar más rápido documentos importantes, recordar pendientes y agendar nuevas citas.

En esta ocasión traemos para nuestros lectores una serie de consejos para tener un escritorio u oficina organizado.

Designar un espacio para cada cosa

El primer paso para ser organizado es decidirnos por designar un espacio para cada cosa. Si en todo momento estamos cambiando los documentos de lugar, no recordaremos en dónde los dejamos. Por esta razón, es importante definir qué espacio destinaremos para cada uno de los objetos de nuestra oficina. Debemos ser muy conscientes de ello y evitar cambiar de lugar las cosas, de a poco, se volverá un hábito.

Conseguir un archivador de escritorio

La mejor forma de no perder papeles o documentos en físico, es tener un archivador de escritorio. Se trata de una excelente inversión, en especial si la utilizamos con responsabilidad, o sea, siguiendo el punto anterior. A ello, podemos añadir algún sistema de colores, por ejemplo, con post it, o con carpetas. Recordemos el punto anterior de designar un espacio para cada cosa y apliquémoslo al archivador y los documentos.

Tener un bote de basura a la mano

Para evitar guardar basura, lo más práctico y sencillo es tener un bote cerca de nosotros. Sin embargo, esto no basta, también es muy recomendable hacernos el hábito de vaciar este bote como mínimo una vez a la semana, pero mucho mejor si lo hacemos cada dos días. Tener el bote de basura nos ayudará a deshacernos de lo que necesitamos de forma automática y rápida, hay que escoger uno que no sea muy grande ni demasiado pequeño.

Evitar comer en el escritorio

Otra de las razones que ocasiona un desorden en nuestro escritorio u oficina, es tomar nuestros alimentos ahí. Ojo, no nos referimos a nunca comer, sabemos que hay días en donde es imposible alejarnos de nuestro trabajo y debemos de comer algo, o quizá tomar alguna colación, pero se recomienda evitar la basura (y los insectos) que puede ocasionar. Si vas a comer en tu escritorio, no olvides recoger todo cuando termines y tirarlo a la basura. Además, recuerda mantener alejados documentos que pudieran mancharse.

No tener papeles o documentos que ya no te sirvan

Esto ya lo tocamos en un punto anterior, pero volvemos a ello. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo deshacerse de las cosas, de cualquiera. Suelen pensar que en algún momento las necesitarán y deciden conservarlas. En este punto, hay que saber escoger qué nos servirá realmente, y de qué podemos ya prescindir. Nuestro escritorio será un caos si no somos capaces de deshacernos de lo que ya no tiene sentido conservar. En todo caso, si son documentos o información que te preocupa, otra opción es conservarlos de forma digital, escanearlos.

No exagerar con la decoración

Por último, puede ser que queramos tener una oficina o escritorio bonito y decorado, pero no debemos caer en el exceso. Podemos decorar con relación al lugar donde nos encontramos y el espacio del que disponemos. Se aconseja un ornamento sobrio, no excesivamente cargado, y que, obviamente, no nos quite espacio. Si tu escritorio es pequeño, una fotografía o una planta chiquita puede bastar.