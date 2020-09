Los expertos coinciden: la mejor forma de enfrentar el eczema es mantener la piel bien engrasada. Lo que significa alejarse del agua lo más que se pueda: no lavar trastes, no lavarse las manos frecuentemente ni tomar largos baños. Proteja la piel con una crema de gran rendimiento. Evite los agravantes del eczema como los jabones ásperos y cualquier otro activador. Además aunque le cueste trabajo, no se rasque.

Eczema es un termino que designa varios tipos distintos de hinchazón de la piel.También se llama dermatitis. La mayoría de los tipos causa sequedad y comezón en la piel, además sarpullido en la cara, al interior de los codos y detrás de las rodillas.

De acuerdo con MedlinePlus, el eccema no es contagioso. No se conoce la causa del eczema. Es probable que sea causada por factores genéticos y ambientales.

Consejos y remedios caseros para aliviar el eczema

Alivie el salpullido

Para aliviar la comezón, empape un lienzo en leche helada y cóloquelo sobre el área irritada. Repita varias veces al día.

Agregue avena coloidal al baño. Las hojuelas molidas finamente quedan suspendidas en el agua ya alivian la piel.

Proteja la piel con una crema de gran rendimiento/Foto: Pixabay

Alimentación

Coma más alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, nueces, aguacate, salmón, y atún, estos ayudan a reducir la inflamación y las reacciones alérgicas.

Tome 250 mg de vitamina E todos los días para ayudar a contrarrestar la irritada y seca piel.

Asegúrese de tomar suficiente vitamina A. La cantidad diaria recomendada de esta vitamina es de 600 mg para mujeres y 700 mg para hombres.

Hierbas

La hierba gotu kola, usada externamente, puede ayudar a aliviar la piel irritada. Busque una crema o tintura. Si usa el extracto, dilúyalo primero. De forma alterada, puede hacer una taza de té, mojar un lienzo de él u sarlo como comprensa. Haga el té con agua caliente durante 10 minutos, luego cuele.

