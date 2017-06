Consérvate joven y retrasa la aparición de las arrugas

No deberían avergonzarte las líneas de expresión y arrugas, pero si por alguna u otra razón quieres deshacerte de ellas, debes saber que no estás sola. Ahora en día existen miles de productos que te prometen resultados maravillosos para evitar las señales de envejecimiento, pero ¿por qué no hacer algo por cuenta propia que no arruine tu piel?

Duerme de espaldas

Cuando duermes de lago, tu cuello y piel se arrugan horriblemente. Y hacerlo todos los días no sólo empeora el problema, sino que ocasiona daño a largo plazo. Sé que no es fácil cambiar un hábito tan drásticamente, pero poco a poco ni sentirás el cambio.

Usa bloqueador solar al manejar

Si hablamos de arrugas, tu peor enemigo es el sol. Pero ¿sabías que es importante protegerse con bloqueador solar incluso en el carro? Las ventanas del coche pueden bloquear los rayos UV, pero los rayos UVA pueden escabullirse y causar cierto daño.

Usa funda para almohada

La textura de seda reducirá el estiramiento de la piel. También ayuda a que ésta mantenga su humedad durante la noche. Además es buenísima para tu cabello, pues evita el frizz y que se maltrate con los años.

Realízate faciales

Después del bloqueador solar, lo mejor que puedes hacer por tu piel es aplicarle una mascarilla de vez en cuando. Primero que nada, exfolia para eliminar las células muertas, luego humecta. Recuerda, el cuidado de la piel debe llevarse a cabo todos los días.

Debes hacerte un facial cada mes.

Pon atención a tus expresiones faciales

No, esto no quiere decir que debas sonreír todos los días. Hacer cualquier expresión facial consistentemente resulta en arrugas y líneas de expresión. Y aunque no te recomiendo no hacer ningún gesto en lo absoluto, deberías poner atención a cuántas ‘caras de fuchi’ haces durante el día.

Bájale al azúcar

Reducir la cantidad de azúcar previene las líneas de expresión. Según los expertos, las moléculas del azúcar se adhieren a las proteínas de la piel, causando una pérdida de elasticidad. Si quieres un buen peso y piel, tendrás que evitar los dulces y el chocolate… al menos en cantidades grandes.

Con información de Eme de Mujer