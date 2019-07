Consola Nintendo Switch: El mejor regalo para los gamers

Si estás en busca del regalo perfecto para una persona que disfruta de jugar videojuegos, tenemos la solución perfecta para ti, nos referimos a la nueva consola de Nintendo Switch, la cual seguro le encantará.

Nintendo Switch.

¡Conoce todas sus funciones!

Contenido

Incluye consola Nintendo switch, Nintendo switch dock, joy-con derecho y joy-con izquierdo, 2 accesorios para el joy-con, cable HDMI, adaptador ac para Nintendo switch. ¡Invreible!

Además cada control Joy-Con tiene un set completo de botones y se puede usar como control independiente.

La mejor consola.

Y además, cada uno incluye un acelerómetro y un giroscopio lo que hace posible el control por movimientos tanto con el control izquierdo como el derecho.

Debes saber que la batería puede durar más de 6 horas, pero su duración variará según el programa y las condiciones de uso. Por ejemplo, el juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild se puede usar por alrededor de 3 horas con una sola carga. Cuando estés fuera de casa, la consola Nintendo Switch se puede cargar conectando el adaptador de corriente al conector USB Type-C de la consola.

La puedes usar, donde sea

No solo se puede conectar a un televisor en tu casa, sino que también se transforma al instante en una consola portátil con una pantalla de 6.2 pulgadas. Por primera vez, los jugadores pueden disfrutar la experiencia de una consola para el hogar en cualquier momento y en cualquier lugar. La pantalla es capacitiva y multitáctil para los juegos compatibles.

Para tus momentos de diversión.

El mejor equipo

Los versátiles controles Joy-Con ofrecen múltiples, sorprendentes y nuevas formas de diversión para los jugadores. Los dos Joy-Con se pueden utilizar independientemente uno en cada mano o juntos como un solo control al acoplarlos al armazón para controles Joy-Con.

También se pueden acoplar a la consola para usarla en modo portátil y hasta compartirlos con amigos para disfrutar de la acción para dos jugadores en los juegos compatibles.

El equipo que necesitas en casa.

