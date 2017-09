Cosas que no debes hacer si tu pareja tiene pene pequeño

El pene es una obsesión para muchos hombres y más cuando este es más pequeño que el de sus amigos. Es por eso que aquí te dejamos una lista de cosas que no debes decirle a tu amorcito sobre su “mejor amigo”, ya que podrías herirlo sin darte cuenta.

1.- Nunca menciones el tamaño de su “amigo” frente a tus amigas. Aunque a muchas mujeres no les importe el tamaño, un mal comentario puede herir su sensibilidad.

2. No le pongas calificativos. Aunque podría sonar algo romántico tu amorcito puede tomarlo como algo negativo y comenzar un conflicto.

3. No hagas bromas. Ponte en su lugar por un momento, en caso de tener el busto chico no te agradaría que te hiciera bromas. Recuerda que este detalle puede ser una gran inseguridad para él.

4.- No mientas. Aunque podría ser considerada como una mentira padiosa, la realidad es que él sabe perfecto lo que tiene. Así que es mejor te quedes callada sobre el tema.

5.- No saques su tamaño mientras pelean. Será todo un nocaut al corazón y podría terminar todo lo que tienen hasta ahora. Si necesitas discutir sobre el tamaño de su pene, hazlo sin que sea un argumento hiriente.

6.-No intentes posiciones sexuales complicadas. Ten en cuenta su limitación y no lo obligues a realizar algo que físicamente le sea imposible.

La falta de sexo te hace torpe

Que los hombre solo piensan en sexo, dicen las mujeres, pero seamos honestas, un gran número de mujeres también lo hace. Es común escuchar que el sexo no es lo más importante en una pareja, pero no es cierto, es muy dificil que una pareja funcione si la vidad sexual no es tan buena.

Nadie está obligado a estar con una persona que "solo piensa en sexo", y no es una locura que alguien quiera sexo con frenesí, que busque a alguien que quiera tener las mismas emociones y pasiones carnales.

Suena un tanto irrisorio que una mujer se queje de eso, pero bueno, todos somos diferentes, y claro, los científicos siempre tienen una razón a nuestras dudas, mejor aún, sustentadas en números y porcentajes, así que este es el calculo:

El 70% de los hombres tiene al menos un pensamiento sexual diario, mientras que solo el 34% de las mujeres muestra el mismo comportamiento. Pero no es todo, claro que como lo dice la ley de atracción, si no lo piensas no lo atraes, y es que también está comprobado que los que menos piensan en sexo, menos lo practican, ¿que apatía tan triste no?

Si los números te pusieron a pensar, tal vez sea momento de que revises tus prioridades mentales, porque no creo que quieras afectar tus capacidades cognitivas por tu falta de interés por sexo. Éste es un tema que preocupa, por eso dos importantes universidades realizaron un estudio que lo comprueba.

Conventry y Oxford fueran las instituciones encargadas de analizar esta problemática, y el resultado es el siguiente:

La falta de sexo te hace bruto, sin ofensas, entiéndase por bruto según el diccionario de la real academia española:

1. adj. Necio, incapaz

2. adj. Vicioso, torpe, o excesivamente desarreglado en sus costumbres.

3. adj. Violento, rudo, carente de miramiento y civilidad.

4. adj. Tosco y sin pulimento.

El estudio indica que la actividad frecuente, hablando de por lo menos dos veces a la semana potencializa las funciones cerebrales y las capacidades cognitivas, de manera particular, la fluidez en el uso del lenguaje y las habilidades visuoespaciales.

Si te preguntas cuales son, es más o menos así:

Fluidez del uso del lenguaje:

Es la capacidad para expresarse correctamente, con facilidad y espontaneidad. Esto permite que te desenvuelvas de manera correcta. Mayormente se trata de la velocidad con la que hablas. Te hace que no hables en abonos, o al contrario, como si estuvieras cantando un rap.

Habilidades visuoespaciales:

Es la capacidad de representar, analizar y manipular los objetos de manera mental, digamos que es el 3D de tu visión, te hace imaginar los espacios, un ejemplo común es cuando te estás estacionando y calculas el espacio para no darle un golpe a tu vehículo. También cuando te cuentan de un lugar o una persona y te la imaginas por delante y por detrás, en pocas palabras, giras todo mentalmente.

Habiendo analizado esto, depende de ti si quieres reconsideras tus prioridades y pensamientos, y si le quieres dar cuerda a tus deseos. Total, tienes una justificación científica, y quién no quiere hacer algo para mejorar su salud.