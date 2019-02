¿Cuál es el tiempo ideal que debe durar una sesión de sexo?

La pregunta del millón: ¿Cuánto debe durar el sexo o un encuetro sexual? Para algunos apenas dura unos cuantos minutos y otras parejas experimentan horas interminables de sexo.

Primeramente, cada rutina y situación de pareja es diferente, por lo tanto la duración del coito será diferente, aún si la llama de la pasión se mantiene viva.

Lo mismo ocurre con el orgasmo, hay quienes son capaces de alcanzarlo sin haber comenzado, otros lo experimentan en múltiples sesiones y también hay algunos que necesitan mucho esfuerzo para llegar a tener uno.

El tiempo ideal

Sin embargo, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2005, asegura que el promedio de las relaciones sexuales dura 5.4 minutos.

Aunque también depende si es encuetro fugaz con simple penetraciones o algo más complejo.

"El sexo es algo más que una simple relación sexual, y el tiempo que asignas a ella debe incluir el tiempo para generar excitación tanto mental como físicamente.

Eso puede significar mucha estimulación y juegos previos, compartir una fantasía, leer erótica, ver películas porno juntos o interpretar algún tipo de escena", asegura Ian Kerner, autor de She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman.

Así mismo, un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania afirma que el buen sexo, deseable y adecuado debe durar entre siete y 13 minutos.

Por lo tanto se considera sexo corto si dura entre uno y cuatro minutos y sexo largo si sobrepasa los trece minutos.

Cabe destacar que algunas parejas prefieren un encuentro sexual rápido, divertido y en lugares fuera de lo común, por lo que queda claro que dependiendo el tipo de sexo que quieras afectará la duración.

Eso sin tomar en cuenta algunos factores, como la eyaculación precoz o la imposibilidad de alcanzar el orgasmo.