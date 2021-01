Todas las vacunas son creadas para prevenir o combatir las enfermedades, por lo que tu gato no debe estar exento de estas si quieres que tenga una buena salud, ya que al ser vacunados desarrollan anticuerpos de defensa, los cuales son necesarios para hacerle frente a cualquier enfermedad en caso de contraerla.

Cada dosis de vacuna está asegurada para que funcione de manera correcta, sin embargo, debes tener en cuenta que se deben colocar en forma y tiempo, para así garantizar la protección que se busca.

Aunque las madres les ofrezcan la primera inmunidad durante la lactancia, lo ideal es que se vacune por primera vez alrededor de los dos meses de edad. A partir de su séptima semana de vida, la inmunidad de la madre comienza a desaparecer, por lo que es el momento de comenzar con un plan de vacunación para tu mascota.

Tu gato, hasta no ser vacunado, debe permanecer en casa, no salir al exterior ni interactuar con otros gatos, para así evitar futuras enfermedades, de no colocarlas, el pronóstico podría ser fatal, hasta el punto de contraer una enfermedad mucho más grave, tener peores diagnósticos y hasta no tener tratamiento, pues en algunos casos no existe.

Es importante mencionar que cada vez que el gato vaya a ser vacunado, habrá que desparasitarlo por lo menos, un mes y medio antes, pues de no hacerlo, la dosis podría no tener eficacia en su sistema inmunológico. Además, se le debe hacer un test de leucemia e inmunodeficiencia.

¿Cuáles son las primeras vacunas que debo ponerle a mi gato?

Vacuna trivalente : La vacuna trivalente se puede colocar a los dos meses de edad de tu gato, esta lo protege contra la panleucopenia, el calcivurs y la rinotraqueitis.

: La vacuna trivalente se puede colocar a los dos meses de edad de tu gato, esta lo protege contra la panleucopenia, el calcivurs y la rinotraqueitis. Leucemia felina : Esta vacuna debe colocarse a los dos meses y medio de edad.

: Esta vacuna debe colocarse a los dos meses y medio de edad. Segunda dosis de vacuna trivalente : La segunda dosis de la vacuna trivalente se debe colocar a los tres meses de edad.

: La segunda dosis de la vacuna trivalente se debe colocar a los tres meses de edad. Segunda dosis de leucemia : Por otro lado, para la segunda dosis de la vacuna de leucemia felina se debe colocar a los tres meses y medio.

: Por otro lado, para la segunda dosis de la vacuna de leucemia felina se debe colocar a los tres meses y medio. Vacuna contra la rabia: A los cuatros meses, o después de esta edad, se le debe colocar la vacuna contra la rabia.

¿Qué efectos secundarios puede presentar mi gato ante una vacuna?

Los gatos pueden sufrir de vez en cuando algunos efectos secundarios tras la aplicación de una vacuna, aunque no suelen ser tan importantes y pasan en un par de horas, sin embargo, debes vigilarlo y si las molestias persisten o se intensifican, acudir a tu médico veterinario.