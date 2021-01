Cuáles son los beneficios de tomar jugo de apio antes del desayuno

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los beneficios de tomar jugo de apio por las mañanas y antes del desayuno? Si no lo has hecho entérate aquí. ¿Has escuchado hablar de los jugos verdes? Ahora que existe más información sobre el tema y la importancia de una buena nutrición, esta bebida se ha vuelto una de las más populares e indudablemente el apio es sin duda un ingrediente estrella. Lo que no sabías es que por sí mismo es un excelente remedio casero, estas son las ventajas de tomar jugo de apio en ayunas.

El apio es utilizado en la preparación de múltiples alimentos, incluso, es hasta una botana saludable, pero si recurres a su jugo puedes disfrutar también de grandes e importantes beneficios, por este motivo es un constante consejo de belleza en revistas, incluso en recomendaciones de nutriólogos.

Es de vital importancia recalcar que el jugo de apio por sí solo no va a funcionar de forma milagrosa, debes complementarle con una buena alimentación y acudir al médico si notas ciertas reacciones o incomodidades después de tomarlo en ayunas, aunque es de un bajísimo el porcentaje de alergias, por esta razón ha conseguido su gran popularidad.

El jugo de apio tiene beneficios para tu salud y belleza como:

Combatir la retención de líquidos.

Elimina toxinas y desintoxicar el cuerpo.

Combatir el estreñimiento.

Combatir gases, así como hinchazón abdominal.

Reducir los malestares del periodo menstrual.

Reducir la acidez estomacal.

Regular la presión arterial.

Reducir el apetito.

Por su alto contenido de magnesio ayuda a reducir los niveles de estrés.

Combate la celulitis.

Ayuda a limpiar los riñones.

Contiene propiedades antiinflamatorias.

¿Cómo preparar en casa tu propio jugo de apio

Para preparar el jugo de apio y gozar de todos sus beneficios solo necesitas licuar un tallo de apio con un vaso de agua y tomar, si el sabor te resulta demasiado fuerte puedes agregarle un poco de manzana verde y/o piña para hacerlo de un mejor sabor. Lo mejor es tomarlo en ayunas para así disfrutar de todos sus beneficios durante tu día, con dos veces por semana es suficiente.

Recuerda que cuando tomas el jugo concentrado de una fruta o bien, una verdura, aumentas la ingesta de azúcares naturales, por esta razón debes consumirlo con moderación. Ante cualquier duda, consulta a tu médico de confianza.

Por Brenda Colón