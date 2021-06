¿Cuáles son los beneficios del cardamomo?

El cardamomo es una especia aromática proveniente de la India la cual es utilizada frecuentemente en la preparación de diversos platillos alrededor del mundo, no obstante, su aroma y particular sabor no son lo única que lo distingue, y es que también está dotada de múltiples propiedades benéficas para el organismo.

De esta manera, además de ser uno de los condimentos más ricos en la gastronomía, el cardamomo aporta grandes beneficios a la salud de las personas, es por esto que, también se suele emplear como remedio natural contra diversos padecimientos.

Dentro de sus propiedades se encuentran minerales esenciales como el sodio, hierro, calcio, fósforo, además de estar fortificado con vitaminas del complejo B como la tiamina (B1) y vitamina C, necesarias para el metabolismo de los carbohidratos, el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del organismo.

Beneficios del cardamomo

Previene las caries.

Estimula el apetito.

Combate los gases.

Elimina el hipo.

Propiedades afrodisíacas.

Desintoxica el organismo.

Acelera el metabolismo.

Es antioxidante.

Alivia los síntomas del resfriado.

Inhibe el crecimiento de hongos, virus y bacterias.

Sirve para personas con asma.

Combate problemas respiratorios.

Previene el cáncer de colon.

Sirve como tratamiento para la artritis.

Regulador intestinal.

Sin duda alguna, los beneficios que proporciona el cardamomo a las salud de las personas, son muchos, sin embargo, te aconsejemos siempre consultar a un especialista antes de comenzar a consumirlo de forma frecuente.