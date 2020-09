Cuánto cuesta el Nintendo Switch

Sin duda, una de las consolas preferidas por los gamers es el Nintendo Switch y es que sus funcionalidades híbridas se adaptan a cualquier estilo y gusto, llegando a ser una consola casera y en un par de segundos transformándose en una portátil, todo depende de cómo quieras usarla. Por eso, entendemos la necesidad que tienes de tener la tuya.

Como buen gamer debes saber que existen diferentes modelos y estilos de Nintendo Switch en existencia, y aquí te mostramos los más cotizados y sus costos en el mercado mexicano.

Nintendo Switch

Nintendo Consola Switch Neon

Nintendo Switch está diseñado para ir a donde quiera que vayas, transformando la consola de casa en un sistema portátil en un abrir y cerrar de ojos; así que obtienes más tiempo para jugar los juegos que amas, en el lugar que lo desees.

Nintendo Consola Switch Neon

Nintendo Consola Switch Neon

Costo actual: $ 8,690.00

Nintendo Consola Switch Gris

Podrás vivir la experiencia de jugar en cualquier momento y lugar con esta consola, ya que incluye dos Joy-Con que pueden actuar como un controlador independiente con un stick analógico, un complemento completo de botones frontales y laterales, tecnología de detección de movimiento incorporada y nuevo HD Rumble.

Nintendo Consola Switch Gris

Nintendo Consola Switch Gris

Costo actual: $ 8,999.00

Nintendo Switch Lite Turquesa

La Consola Nintendo Switch Lite Turquesa es pequeña y ligera, perfecta para jugar en tus tiempos libres o mientras viajas. Es compatible con populares juegos como: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y más.

Nintendo Switch Lite Turquesa

Costo actual: $ 4,418.32

Nintendo Switch Lite Coral

Una versión más femenina y delicada del Nintendo Switch Lite Coral, que te hará disfrutar grandes momentos de juego en el lugar que quieras.

Nintendo Switch Lite Coral

Costo actual: $ 6,174.99

Nintendo Switch Lite Amarillo

También en color amarillo, Nintendo Switch Lite tiene una cruz de control incorporada y un elegante diseño, haciéndola perfecta para jugar en el momento que quieras.

Costo actual: $ 5,690.00