Cuatro tips fáciles para desaparecer las canas al instante

Las odiadas canas aparecen en cualquier momento no respeta edad pues no salen solo por envejecimiento, por ello hoy en día existen varios trucos fáciles para disimularlas y ocultarlas para que no se vean en esa cita especial.

Las canas aparecen por falta de melanina pero afortunadamente hay formas en las que puedes disimularlas fácilmente y aquí te traemos cuatro trucos con los que podrás desaparecerlas.

Así que si quieres lucir más joven y fresco debes de aplicar alguno de los trucos que te diremos enseguida.

Con henna

Este truco se usa con frecuencia en Medio Oriente, con henna cubren las canas lo que es un pigmento natural que ayuda a disimularlas y matizar el tono blancuzco del cabello. Solamente tienes que mezclar un poco de henna con agua caliente hasta que se forme una pasta. Aplica en el cabello seco y deja reposar por dos horas, finalmente, lava tu cabello como acostumbras.

Canela y cacao

Si no tienes un sombra de ojos que se adapte al color de tu cabello, puedes usar ingredientes naturales como canela y cacao para cubrir y disimular las canas. Solo debes de mezclar una cucharada de ambos ingredientes y aplicar sobre el cabello. Si prefieres teñir tu cabello sin químicos, solo debes añadir un poco de acondicionador a esta mezcla y aplicar como si fuera un tinte, deja reposar por 30 minutos y enjuaga con abundante agua.

Sombra de ojos

Este truco para eliminar las canas es ideal si tienes un evento al que asistir y no tienes tiempo de ir a un retoque al salón de belleza. Solamente debes aplicar un poco de sombra de ojos del tono de tu cabello; esto hará que las canas queden abiertas cubiertas por completo y que tu peinado luzca radiante.

Con rímel

Solo debes de dividir tu cabello en cuatro secciones y sujétalo, después con el cepillo de rímel pinta tu pelo como lo haces con las pestañas, de arriba a abajo, solo aplica en la raíz de tu melena y por último retira con abundante shampoo y aplica aceite para humectar tu cabello.

¿Por qué salen las canas?

Genética

Tabaquismo

Estrés

Alimentación deficiente

Uso de exceso de herramienta de calor