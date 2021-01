Cumple tus propósitos financieros con estos tips

Conoce como mejorar tus finanzas. Foto: Freepik

Culiacán, Sinaloa.- Regresa a tu lista de propósitos y asegúrate de que en tu enumeración esté escrito el objetivo de volverte una persona más ahorrativa e inteligente en tus gastos. Todos alguna vez nos hemos dicho: “Este año ahora sí voy ahorrar, no haré gastos innecesarios y me administraré mejor”, y al final terminamos con deudas, con cosas que no sabemos ni para qué las necesitábamos y observamos la cuenta bancaria preguntándonos a dónde se fue el dinero que teníamos. Aunque no lo creas, este es un error común que se repite año con año.

Fija firmemente tus objetivos que deseas cumplir con tus finanzas

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes de comenzar con los consejos, queremos que entiendas que la única forma de cumplir con tus metas y propósitos es que debes tener bien claro cuáles son tus objetivos, qué vas a lograr con cada uno de ellos y cómo quieres que evolucionen, y eso solo está en ti. Nosotros te podemos recomendar que asignes una libreta o cuadernillo exclusivamente para tus finanzas, en donde anotes tus gastos, ingresos y cuáles son tus objetivos financieros, esto te ayudará a tener una perspectiva más clara de tu capital.

Al recibir tu quincena, ahorra un porcentaje de esta. Foto: Freepik

PRIMERO AHORRA

Es un error común que te gastes tu salario en tus necesidades y lo que te sobre lo ahorres. Ponle un alto a esto al momento de obtener tu salario, lo recomendable es que ahorres un porcentaje de este y lo coloques en una cuenta de ahorros. Los expertos recomiendan que ahorres el 20 % de tu salario mensual, esto te ayudará a crear a fin de año un buen colchón financiero.

Si tu sueño es comprar tu casa o un carro, que ese sea tu objetivo para mejorar tus finanzas. Foto: Freepik

FIJA UN OBJETIVO DE AHORRO

Todos ahorramos para algo, un carro, una casa, jubilación, etc., pero es muy común que solo empecemos a ahorrar sin motivos y al final no cumplamos con nuestras metas de ahorro. Todo esto sucede porque no fijamos un objetivo claro. En tu libreta pon una imagen de tu objetivo y su costo, con esto te será más fácil visualizar tu ahorro y cumplirlo.

Organiza tus gastos con un presupuesto. Foto: Freepik

REALIZA UN PRESUPUESTO

Este es uno de los puntos más entretenidos, ya que debes ponerte a prueba un mes completo anotando tus ingresos y todo lo que gastas diariamente. Al finalizar el mes podrás obser- var con claridad tus finanzas, y así podrás crear un presupuesto. Realiza un apartado de tus gastos fijos, como la luz, agua, internet, etc. Esto te ayudará a crear un presupuesto de tus gastos mensuales que no debes exceder a fin de mes.

Comienza tus retos financieros, saldando primero tus deudas. Foto: Freepik

SALDA TUS DEUDAS

Para muchas personas, en vez de que sus deudas disminuyan, terminan aumentando. Nuestra mayor recomendación es que antes de comprar una deuda más, mejor termines de pagar las que ya tienes. Ponte estricto contigo mismo y la próxima deuda que quieras adquirir revisa que no rebase el 30 % de tu salario mensual, de lo contrario te será más difícil pagarla.

El primer factor de perder tu dinero sin darte cuenta. Foto: Freepik

ELIMINA LOS GASTOS HORMIGA

Uno de los mayores problemas que afectan a nuestra economía son los famosos gastos hormiga, son aquellos en los que no notas que se te fue una parte de tu salario. Por ejemplo, cuando vas a la tienda de la esquina, cuando tomas taxi continuamente o cuando compras por internet. Evita estos gastos, te recomendamos que los anotes, así te darás cuenta cuánto fue lo que gastaste.