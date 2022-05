¿Das nalgadas a tus hijos? Estudios indican que puede empeorar su comportamiento

El castigo físico para los niños, como las nalgadas, son dañinos para el bienestar de los niños, pues a pesar de que muchos padres promueven estas prácticas como algo "necesario y benéfico", la realidad científica parece decir lo contrario.

De acuerdo a un análisis realizado por la revista Lancet, para el cual se analizaron 69 estudios sobre el castigo físico a menores en varios países, se concluyó que las nalgadas no mejoran ni el comportamiento ni las competencias sociales de un menor con el paso del tiempo.

Estos 69 estudios, realizados a lo largo de varias décadas, analizaron a menores y sus padres en países como Estados Unidos, China, Colombia, Grecia, Canadá, japón, Reino Unido, Suiza y Turquía.

Los hallazgos indican que las nalgadas u otro tipo de castigo físico a los menores no tienen efectos positivos. Culturalmente, en casi todas las civilizaciones se ha pensado que el castigo físico sirve para mejorar el comportamiento de los niños, pero la evidencia científica concluye que no sólo no sirve, sino que empeora las cosas para los menores.

Efectos negativos de las nalgadas a los niños:

El castigo físico no mejora la disciplina de los menores en el largo plazo.

Los menores pueden desarrollar problemas de salud mental a edades tempranas

El castigo físico no se relaciona con una reducción de comportamientos agresivos o antisociales.

Los niños pueden empezar a tener relaciones más difíciles con sus padres o tutores.

Los niños que son castigados físicamente pueden tener una autoestima más baja

Las nalgadas tampoco se han relacionado con la adquisición de valores morales en el largo plazo.

El abuso físico se relaciona con bajas calificaciones y problemas de aprendizaje.

Incluso se detectó que la violencia física eleva actitudes antisociales en los menores y un mal comportamiento en las escuelas. Igualmente, se determinó que los niños que desarrollaron mejores habilidades cognitivas fueron los que no recibieron castigos físicos, contra los que lamentablemente sí la padecieron.

De acuerdo al estudio 'Las nalgadas y el desarrollo infantil a lo largo de la primera década de la vida', realizado en Estados Unidos, se descubrió que era más común que las madres aplicaran castigos físicos sobre los menores, que los padres.

Las nalgadas, indicó el estudio, "siguen siendo una experiencia de crianza típica para los niños estadounidenses". Pero, encontraron resultados que demuestran los efectos negativos de las nalgadas en el desarrollo cognitivo y conductual de los niños.

Principales justificaciones de los padres que golpean a sus hijos:

Dar unas buenas nalgadas siempre funciona.

No creo que haya efectos negativos por unas nalgadas.

Dar unas nalgadas no es golpear, y no representa abuso físico.

Dar nalgadas es parte del proceso de educación normal en mi comunidad / cultura.

Las nalgadas a mis hijos son ocasionales, normalmente lo trato con cariño.

Otros datos científicos por estudios sobre la crianza de los hijos, encontraron que, en los Estados Unidos, 76 por ciento de los hombres y 65 por ciento de las mujeres coinciden en que "a veces es necesario disciplinar a un hijo con una buena y fuerte palmada".

En el caso de los niños estadounidenses, 80 por ciento de ellos hasta en quinto grado reportan haber sido castigados fisicamente por sus padres como forma de castigo y para imponerles disciplina.

Un estudio de la University of Texas at Austin entrevistó a 11 mil niños y se encontró que los que más habían sido golpeados por sus padres eran los niños aforamericanos (89 por ciento), los latinos (80 por ciento), los blancos (78 por ciento) y los asiáticos (73 por ciento).

Ello implica que, aunque existen diferencias entre las culturas, la mayoría de los padres de todas las razas recurren a las nalgadas como parte del proceso de crianza.

La misma Unicef ha reportado que 60 por ciento de los niños a nivel mundial experimentan algún tipo de castigo físico de parte de sus padres.