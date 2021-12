¿De Posada o reunión? Bebe alcohol de manera responsable

México.- Por las posadas y reuniones con los amigos y familiares, en diciembre el consumo de tequila aumenta con respecto a otros meses del año, similar a lo que ocurre en septiembre por las fiestas patrias.

Por ello, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) hizo un llamado para que, si se va a beber, se haga de manera responsable y evitar daños a la salud.

"En primer lugar, recordar que jamás (hay que) combinar el alcohol con el volante, y también importante es que debemos considerar un consumo no solamente moderado, sino orientado y responsable", dijo en entrevista María Bertha Becerra Ríos, responsable del Área de Aseguramiento de Producto Terminado del CRT.

Refirió que lo recomendable es no consumir más de un trago estándar de la bebida de nuestra elección por hora. Esto es un caballito o copa de tequila o, si se bebe mezclado, lo equivalente a un trago preparado o fermentado en presentación de 355 mililitros.

Indicó que si se elige consumir tequila se recomienda adquirirlo sólo en establecimientos formales y solicitar comprobante de compra. Además dio tips para verificar que se trata de un producto auténtico.

"Si vamos a adquirir tequila, en la etiqueta principal debe aparecer la palabra tequila, la contraseña oficial, que es esta expresión de NOM y cuatro dígitos que son el registro del Productor Autorizado de Tequila, y CRT, que significa que el producto está certificado. Es importante el número de lote también", detalló.

"Jamás adquirir productos alcohólicos sin etiqueta, de esos que nos encontramos en carretera. No hay que confundirnos, no es tequila, es un engaño al consumidor. Es un producto alcohólico de dudosa procedencia, el cual no tiene etiqueta y podemos poner en riesgo nuestra salud".

Para evitar engaños, Becerra Ríos aconsejó revisar el portal crt.org.mx, donde se pueden consultar las marcas certificadas por este organismo.

Al acudir a un centro de consumo y pedir la marca de nuestra elección, recomendó se solicite que lleven la botella a la mesa y el producto se sirva en nuestra presencia, para validar que cumple con los rasgos referidos.

Si se distingue que la botella está alterada o su contenido no es tequila, se debe dejar de consumir y se puede realizar un reporte ante el CRT, al teléfono 331-002-1900.

Mucho ojo

Una inspección visual te ayudará a conocer si una botella de tequila es auténtica.

- La etiqueta principal debe incluir la palabra tequila, la expresión NOM seguida por cuatro dígitos, y las siglas CRT.

- La botella debe indicar el número de lote, e incluir marbete de la Secretaría de Hacienda.

Revisar que la tapa de la botella no esté alterada.

- En centro de consumo, solicitar que la botella sea abierta en la mesa.