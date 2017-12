¡Deja las tijeras! El look de sirena es la nueva moda

Olvida las tijeras y los viajes quincenales a la estética, hoy existe una nueva moda entre las celebridades que esta haciendo temblar a los estilistas: el look de sirena.

Ya sea con un cabello lustroso y lacio, o unas ondas hermosas que caigan como cascada por tu espalda, la nueva tendencia es portar la melena extra larga.

Vždycky jsem si přála mít dlouhé vlasy, taky jsem si je už tolikrát chtěla obarvit, ale pokaždé jsem posraná z toho, že mi to nebude slušet Díky @everydaywigscom jsem to konečně zkusit mohla přemýšlela jsem i o černé, ale to už by bylo moc #longhair #sweaterweather #dnesnosim Una publicación compartida por Chick Lexi (@bozkaam) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 7:10 PST

Esta nuevo fenómeno que invade las redes sociales y pasarelas, fue atribuido en parte al gran icono del estilo y las redes sociales, Kim Kardashian West quien, inspirada la cantante Cher (una de sus más grandes ídolas), decidió dejar crecer sus lisos mechones negros al estilo de la sirena y reina de los 70's.

Thank you T Magazine Singapore @tsingapore @dennisleupold Editor in Chief @jumiusw Creative Director @jackwangg Stylist @zhuoweilun Hair @chrisappleton1 Makeup @makeupbymario Nails by Kayley Phan Production @sodachris Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 7:01 PDT

El look de sirena es un estilo que exuda en extremo la feminidad y los rasgos delicados de la mujer.

La confianza invade a la portadora de una larga cabellera, la cual puede ser estilizada de infinidad de maneras distintas.

Además ¿quién no soñó de pequeña con poseer el pelo sedoso de rapunzel?

Are you a dirty blonde? Then you need some AMAZING haircare products to clean you up. Schedule a call with me with the link in my bio - especially if you feel you have extra sun, heat, or styling damage. That's my specialty ;) . Image via @sophieelkus Una publicación compartida por Natalie Winslow (@blondieinparadise) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 9:22 PST

A lo largo de la historia, hermosas mujeres han portado estos looks, siempre siendo relacionadas como símbolos de la belleza y la delicada y sensual mística femenina.

Show girl glam look from the 1970's! #innovative #Cher #nudedress #1970s #glam #diva Una publicación compartida por Annabel Donovan (@everythingsgoneglam) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 8:49 PST

Mujeres como la anteriormente mencionada Cher, la actriz Bridgitte Bardot, la modelo Naomi Campbell, musa de la moda Sarah Jessica Parker, entre muchas otras han portado este estilo.

Summer 2017 inspo ❤️all the Bridgette vibes #Hair #bridgittebardot Una publicación compartida por Kat (@katkoncept) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 6:52 PDT

Hoy en día, gracias a la magia de los tratamientos de cabello y las extensiones naturales, la melena larga a resurgido entre las famosas, disfrutando de un nuevo lugar en el Top de las tendencias de este año.

#versace #goddess #naomi #untouchable #beauty #fire #naomicampbell Una publicación compartida por @obey_thequeenofbeauty999 el 4 de Dic de 2017 a la(s) 6:51 PST

Entre las seguidoras más conocidas de esta trend podemos mencionar a: Kourtney Kardashina, Gigi Hadid, Ashley Graham, Beyoncé, y Nicki Minaj, quien con sus pelucas hermosas y casi tan extensas como ella, ha llevado la melena de sirena a un extremo que logra maravillarnos y dejarnos sin aliento.

OMG VOCALS • #nickiminaj Una publicación compartida por Nicki Minaj (@wetminaj) el 29 de Sep de 2017 a la(s) 9:45 PDT

Algunos tips para lograr alcanzar este look.

Dejar crecer tu cabello puede sonar un poco intimidante para algunas, pero en realidad no es tan difícil como puede llegarse a creer.

Foto: Pixabay

La nutrición es clave

Foto: Pixabay



El primer pasó para lograr que tus mechones se extiendan es asegurarse que nuestro cuerpo se encuentra saludable. El crecimiento del cabello y la uñas depende mucho del colágeno y las vitaminas que ingerimos, por lo cual es muy importante mantener una dieta balanceada y hacer ejercicio.

Ten Paciencia

Foto: Pixabay



En promedio, el cabello sano tiende a crecer alrededor de dos centímetros por mes. Esto puede variar de persona a persona, por lo cual no debes desesperar mientras dejas al proceso natural seguir su curso.

Lo que puedes hacer mientras dejas crecer tu melena, es seguir una rutina de nutrición y tratamientos, para que el nuevo pelo crezca con brillo y fuerza desde la raíz.

Chop, chop, chop ¡Despuntar es importante!

Foto: Pixabay

No temas que acudir a tu estilista para un ligero corte de puntas cada dos meses. Si bien puede parecer contradictorio, obtener despuntes regulares mantendrá tu cabello con un aspecto saludable y evitará que las puntas abiertas se abran paso hacia arriba.

Así que, aunque la eliminación de milímetros no necesariamente hará que el cabello crezca más rápido, lo hará para que no tengas que cortarte el pelo con tanta frecuencia.

Usa acondicionador

Foto: Flickr

Esta es una regla básica: si esta mojado ¡acondiciónalo! Debido a las coloraciones y al uso de herramientas térmicas como las planchas y las secadoras, los filamentos en tu cabello comienzan a afinarse en la parte inferior.

El acondicionador ayuda a reemplazar las proteínas y los lípidos dentro de estos filamentos, lo cual ayuda a evitar que ocurra más daño.

Esconde el shampoo

Foto: Pixabay

No, no te sugerimos que dejes de lavar tu cabellera por completo, no te asustes. El cabello cuando es lavado, tiende a perder aceites naturales creados desde tu cuero cabelludo, resecándolo y maltratando desde la raíz a la punta.

Para evitarlo, intentar por lo menos lavar tu cabellera un día si y uno no. Notaras que comienza a tornarse más suave y manejable con el tiempo.

Mascarillas, aceites y otros tratamientos

Foto: Pixabay

Una mascarilla semanal, ya sea natural o comprada, traerá grandes beneficios para la humectación y crecimiento de tu melena.

A su vez, te recomendamos el utilizar aceites como el de almendra y coco, para que logres tener unas puntas sanas entre más dejes crecer tu cabellera.

Foto: Pixabay

Recuerda que si eres una persona que le gusta variar entre un look corto y largo, también puedes utilizar extensiones para lograr lucir hermosa siendo parte de esta nueva tendencia.

