Día de la Rosa Mística, oraciones para rendirle homenaje

Cada 13 de julio se conmemora el Día de la Rosa Mística, y aunque esta advocación no es condenada por la Iglesia Católica, tampoco está aprobada. Sin embargo, se le han construido tempos en varios lugares del mundo.

El domingo 13 de julio de 1947 fue la segunda aparición de la Rosa Mística a Pierina Gilli, una enfermera de la comuna de Montichiari, en Italia. Pierina Gilli manifestó que se le apareció una mujer que más tarde se identifiaría como la Vírgen María.

"Nuestro Señor me envió para implantar una nueva devoción Mariana en todos los institutos así masculinos como femeninos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas. Deseo que el día 13 de cada mes se me consagre como día Mariano y los doce precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales." Le dijo la Vírgen María después de identificarse como Madre de Jésus y madre de todos vosotros.

En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubiesen honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística

Pidió la Vírgen María.

Oración a la Rosa Mística

Oh María, Rosa Mística, Madre de Jesús y también Madre nuestra! Tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Danos desde el cielo tu maternal bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Rosa Mística, Inmaculada Virgen , Madre de la gracia, en honor de tu Divino Hijo, nos postramos ante Ti, para implorar la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu Corazón maternal, pedimos ayuda y gracias, con la seguridad de ser escuchados. (Rezar un Avemaría?)

Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo. Te pedimos para el mundo destrozado por las discordias, el don de la unión, de la paz y de todas las gracias que pueden convertir los corazones de tantos hijos tuyos. (Avemaría?)

Rosa Mística, Madre de los apóstoles, haz florecer alrededor de los altares eucarísticos, numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, que con la santidad de su vida y el celo ardiente por las almas, puedan extender el Reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, Oh Madre sobre nosotros tus dones celestiales.

Salve, Oh Rosa Mística, Madre de la iglesia, ruega por nosotros.

Oración por la salud

¡Oh Jesús que clavado en la cruz nos dejaste como madre nuestra a tu Madre Santa Virgen; concédenos por su mediación amorosa, la purificación de nuestras almas y la curación milagrosa de nuestro cuerpo aquejado por esta enfermedad? (nombrarla en silencio). Te lo suplicamos confiados en tus palabras: cumplimento de las promesas hechas por María, Rosa Mystica en Montichiari y Fontanelle, Amén.

(Se rezan tres Avemarías y Gloria al Padre para honrar las tres rosas de Nuestra Señora.)

Oración a María Rosa Mística Para Urgentes Necesidades y Problemas

¡Oh María, Rosa Mística, la más ilustre Reina,

venerable Madre de compasión y Madre de la Vida!

por la rosa blanca que llevas en tu pecho

y que personifica el espíritu de plegaria,

por la rosa roja que traes en tu pecho

y que significa el espíritu de entrega y caridad,

por la rosa amarilla que portas en tu pecho

y que simboliza el espíritu de la confesión,

socorre a estos tus hijos faltos de tu ayuda

e irradia nuestras vidas con tu favorecedora luz.

Madre del gran Amor y mediadora nuestra,

Tú eres nuestra mayor convicción,

nuestra fortificación, nuestra iluminación y nuestro alivio

Concédenos desde el Paraíso tu maternal abrigo,

torna tu afectuoso y maravillosa mirada sobre nosotros,

calma nuestras penalidades y cólmanos de consagraciones y asistencias.

(Rezar un Avemaría)

Rosa Mística, Nuestra Señora Virgen,

Madre de la gloria,

en decoro de tu Divino Hijo, nos rendimos ante Ti,

para suplicar la piedad de Dios.

No por nuestros méritos,

sino por la caridad de tu Corazón maternal,

solicitamos auxilio y apoyos

con la certeza de ser atendidos.

(Rezar un Avemaría).

Oración Rosa Mística Y Arcángel Rafael

Rosa Mística y Arcángel Rafael, les ruego que siempre me acompañen para que me mantenga al lado del Señor y no caiga en las tentaciones.

Rosa Mística, otórgame amor y esperanza para que el rencor y la desolación nunca más me lleven hacia la miseria.

Arcángel Rafael, patrono de los peregrinos, te imploro que fortalezcas mi salud para que nada malo me suceda.

Santísima Virgen, cúbreme con tu sagrado manto para que las desdichas no agobien mi vida. Querido Arcángel Rafael, protégeme de las adversidades y sáname cuando las enfermedades toquen a mi puerta. Amén.

Oración Rosa Mística De Liberación

Virgen Rosa Mística, imploro que me liberes de todas las impurezas que consumen mi existencia.

Sé que tú vas a purificar mi espíritu de toda la maldad que se encuentre presente. Alejarás los malos sentimientos de mi corazón. Liberarás mi mente de cualquier idea perversa.

No permitas que la oscuridad llegue a mi entorno y me lleve hacia una vida de pecado y tentaciones, pues yo solo deseo que te encargues de alejar todo mal y peligro.

Querida María, libérame del odio, la envidia y demás sentimientos fruto de los demonios que me atormentan. Amén.

Significado de la Rosa Mística

Rosa Mística | Especial

Significado de las tres espadas:

La primera espada, significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios. La tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa, pierden también la fe y se convierten en enemigos de la iglesia.

El significado de las rosas:

La rosa blancasimboliza el espíritu de oración La rosa roja, el espíritu de sacrificio (para reparar). La rosa dorada o amarilla, el espíritu de penitencia.

Medalla de la Rosa Mística:

19 de mayo de 1970. La Virgen María, Rosa Mística le pidió a Pierina:Haz de acuñar una medalla según este modelo: por un lado "Rosa Mística" y por el otro, "María, Madre de la Iglesia".