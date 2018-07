Dile adios a la papada y cachetes grandes

Si en los últimos meses haz intentado de todo para eliminar la grasa que hace que se forme la papada y los cachetes en tu rostro, ya no te preocupes más, conoce y aplica estos fáciles hábitos que te ayudaran a reducirla en pocos días; Además estarás cuidando tu salud ya que no necesitas el uso de crujías ni de cremas milagrosas.

El método más efectivo que hay para reducir la grasa de esas zonas consiste en dos puntos fundamentales: ejercicio y alimentación.

Consume menos calorías

El abuso de los postres, bebidas azucaradas y alimentos fritos o con mucho aceite pueden provocar la grasa en las mejillas. Por ello, comienza a alimentarte, preparando alimentos con más verduras, frutas y proteínas.

Alimentos altos en fibra

Para eliminar la grasa acumulada en el mentón y las mejillas, opta por alimentos ricos en fibra, estos los puedes encontrar en frutas como la manzana, naranja, fresas, entre otras. En verduras como la zanahoria, brócoli, tomate y cereales como, el trigo, la cebada, avena, entre otros.

Toma mucha agua

Tomar mucha agua durante todo el día es básico en toda dieta. Ademas es buena para tu piel, tu cabello y hasta tu humor. Para aprovechar todos los beneficios de este líquido reduce el consumo de sal en tus comidas.

Practica ejercicios faciales

Repite en voz alta cada una de las vocales exagerando la gesticulación y sosteniendo el movimiento 30 segundos por letra.

Infla las mejillas y sostén el aire dentro de tu boca por 30 segundos

Inclina tu cabeza hacia atrás hasta donde puedas y quédate en esa posición por 10 segundos; repite el movimiento 10 veces seguidas todos los días.

Disimula la cara redonda

Hasta que los anteriores consejos hagan efecto, puedes acudir a ciertos truquitos de maquillaje y peinado para que tu cara se vea más afinada. Por ejemplo, perfila tu rostro con correctores y no sobrecargues de rubor tus mejillas. Para tu cabello no uses un corte de muy pegado a la cara y obta por peinarte con recogidos.

Llevando acabo estos consejos, lograras excelentes resultados para que tu rostro luzca sin grasa, así que dile adiós a la papada y los cachetes.