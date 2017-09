Dime cómo escribes y te diré por qué estás soltero

No eres tú, es tú ortografía, ¿te han terminado con esa frase?

Cuando alguien te resulta atractivo y piensas que podrían ser compatibles en muchos aspectos de sus vidas, le pones atención a los detalles, al cómo se comporta con los meseros, cómo trata a su mamá y hermanas, cómo se refiere a su ex, cómo se expresa de sus amigos cercanos, y hay un detalle que los hombres pueden pasar desapercibido cuando andan en pleno plan de coqueteo.

Escribir correctamente es importante para cualquier tipo de relación, ya sea laboral o sentimental. Foto, pixabay

Puede ser que para algunas mujeres este detalle parezca insignificante también, pero realmente expresa más de lo que se imaginan. Hablo de su manera de escribir.

Sí, es verdad que no queremos un maestro en ortografía, pero al menos sí sentir que hablamos o en su defecto "texteamos" con un hombre capaz de reconocer ciertas reglas para la sana convivencia . Es que recibir un mensaje así, no sé que me provoca:

"Espero k no te haigas enojado", si no lo estaba, ahora sí.

"HoLa Komo tas?", quedandome bizca

"ola ermoxa como Amezistes", después de eso, la hermosa se tornó verde.

Si te dejan en "visto", podría ser por tu manera de escribir. Foto temática, pixabay

Un sitio dedicado a las citas llamado Zoosk realizó un estudio que confirmó que la elección de palabras y una mala ortografía tienden a tener un impacto negativo a la hora de concretar las citas. El estudio también dio como resultado que las mujeres respondían 10 por ciento más cuando los mensajes llevaban signos de puntuación; y es que de verdad, las personas que no usan los signos de puntuación generan muchas confusiones, ¿te suena la frase, "me estás diciendo o me estás preguntando"?, es una frase que no debería de existir y la fomenta tanto el que la provoca como el que la dice.

Los mensajes bien escritos se agradecen. Foto temática, pixabay

Continuando con el estudio, otro dato que resaltó fue que el 56 por ciento de las mujeres rechaza inmediatamente a los hombres que no logran redactar bien un par de lineas. Los consideran incultos y poco inteligentes. Según Today.com, el sitio hizo la encuesta a más de 9 mil personas y encontró que la gente es bastante cruel a la hora de juzgar a un posible candidato si este escribe mal.

Nadie está culpando a la ortografía de tu soltería, pero tampoco eches en saco los resultados del estudio, y aunque la ortografía no es una características de la mayoría de las personas, sí dice mucho de tí la manera en que escribes. Aunque sólo lo hagas por whatsapp dale la importancia y aún así te tardes un poquito más, revisa la ortografía antes de enviar tus mensajes, "no vaigas a kedar Mal".