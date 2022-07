Dolor de cabeza, cómo disminuir el padecimiento con agua helada

Cuando hay dolor de cabeza o migraña no queremos que nada más nos altere, quisieramos que existiera el medicamento que te lo quite de inmediato sin embargo no siempre ocurre así, por lo que hoy en Debate te compartimos un consejo que se ha vuelto popular en las redes sociales.

En TikTok se comparte un consejo donde da a conocer una manera rápida y que puede resultarte muy efectiva para disminuir o eliminar el dolor de cabeza, así que puedes probarlo y contarnos como te sientes después.

Si es que el dolor de cabeza te sorprende de un momento a otro, no cargaste con las pastillas que te quitan la migraña o no encuentras la farmacia donde conseguirlas, entonces puedes recurrir al método de mojarte las manos.

Manos en agua helada

El consejo que ya es confirmado por usuarios de TikTok que sí funciona cuando presentas dolor de cabeza de leve a intenso es que pongas tus manos sobre un recipiente con agua helada o agua con hielos.

Deja tus manos el tiempo que puedas sobre una bandeja con hielos o agua helada, de esta manera sientes como el dolor se va prácticamente de inmediato, tu mente se relaja y permite que el dolor se vaya de tu cuerpo.

También es posible que si no estás en casa, bien puedes mantener las manos bajo el chorro de agua fría, incluso puedes cerrar los ojos y enfocarte en tu respiración, de manera calmada inhala y exhala una y otra vez.

Una vez que sientas que tus manos ya están muy frías, otro consejo que puede funcionarte es secarte las manos y pasarlas por tu frente y la nuca, de esta forma te reconfortas y también se disminuye el dolor de cabeza.

Por supuesto que este consejo puedes hacerlo cada que sientas dolor de cabeza, además de recibir atención médica en algún momento, recuerda que cada síntoma de tu cuerpo es una alerta de que algo puede afectar tu salud.

Tampoco olvides mantenerte hidratada, reducir tu estrés, alimentarte de la manera más saludable todos los días, así como hacer ejercicio o maantener hábitos que permitan relajarte, estar al exterior y en movimiento.