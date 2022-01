El consejo de una influencer para amar y aceptar la llegada de las canas

Las canas, las que nadie quiere y cuesta trabajo aceptarlas, aparecen a cualquier edad, no solo son seña de envejecimiento.

Las canas son pelos que carecen de melanina, que es el pigmento que da color tanto al cabello, como la piel, el iris de ojo y el vello corporal, aparece de forma aislada y dispersa por toda la cabeza, también pueden formarse mechones de pelo blanco.

Existen varios trucos para cubrir las canas dejando por un lado los químicos de los tintes, o simplemente aceptarlas.

Una influencer en Tik Tok de nombre Laura Garza (@laugarzza) habla sobre las canas luego de que algunos seguidores le escribieran que las canas son "dejadez", pues ella las luce sin tinte y dice lo siguiente: "Si te vez dejada cuando no te arreglas, cuando no cuidas tu piel, cuando no cuidas tu alimentación, cuando no te dedicas tiempo a ti".

Pero si no estás de acuerdo con Lau, debes de checar los tips para cubrir o evitar las canas, pues su aparición puede ser por estrés o genética, por estrés porque afecta muchas cosas y por genética debido a consecuencias hereditarias pues esto tiene mucho que ver y entonces afectan la producción de melanina que es la que está relacionada con el color del cabello.

Los alimentos con más hierro son favorables para evitarlas, y en general los ricos en vitaminas y minerales. Por otro lado, hay que evitar los malos hábitos como el tabaco o el alcohol, para poder disfrutar directamente de una vida mucho más sana.

La vitamina B o complejo B, como también es conocida, se encuentra presente en la zanahoria, el coliflor, el pescado, la carne de res y el pollo. Su consumo ayuda para evitar la aparición de las canas y a reducir los niveles de azúcar en la sangre.