El duelo en Navidad

El año 2020 ha sido de transformación, lecciones aprendidas, modificación de formas de pensar, de relacionarnos y sobre todo, de despedir a seres queridos que han fallecido por la pandemia del Covid 19. Estos fallecimientos, más allá de la pérdida que implica perder a un ser querido, hay múltiples pérdidas que sentimos en lo general. Verónica de León de Cueto, tanatóloga, directora de la organización especializada en tantología Déjalos ir con amor IAP, habla sobre el duelo en temporada navideña.

“Un duelo es una reacción emocional natural ante la pérdida de alguien o de algo significativo”, explica la tanatóloga. El no haber despedida en las muertes que se han estado viviendo, el no haber ritual de despedida, funeral, hace que el duelo sea mucho más complicado.

“A la par, en lo que estamos viviendo actualmente hay pérdidas muy significativas: pérdida del trabajo, empresas, empleos, la salud, la economía, la libertad de poder salir, de relacionarnos con los demás, la libertad de poder ir a la escuela, al trabajo, de viajes, fiestas, bodas, las festividades importantes, todo se ha trastocado. Y creo que esto va a implicar una modificación en las formas de relacionarnos”, afirma Verónica de León.



Época decembrina

Y llega diciembre y con ello estas fechas decembrinas, navideñas, que se supone son de felicidad y alegría. Esta temporada que pareciera ser de algarabía, de gusto, se debiera convertir en una posibilidad de reflexionar y de pensar qué hemos estado haciendo bien y qué tenemos que cambiar. Es un año de muchas lecciones, de muchos ajustes emocionales, que estamos cerrando el año en la medida de lo posible con cuidados, con limitaciones, con restricciones.

Pero lo que tendría que salir esta temporada, comenta la tanatóloga, sería el amor, la compasión, la empatía, la cercanía afectuosa y respetuosa hacia los demás. No todos estamos viviendo una pandemia igual, hay gente que está viviendo en peores condiciones esta pandemia y tenemos que ser sensibles, humanos y sobre todo amorosos para quienes están en un proceso de duelo o en una situación de desventaja.

“Yo les diría a las personas que están en este proceso que este duelo implica un cierre de año doloroso, complejo, pero decirles que esto no implica dejarnos morir con nuestros muertos. Cuando hay un cadáver no puede haber 2 muertos, esto que quiere decir, cuando alguien muere, no me puedo morir con él, no puedo dejarme llevar por eso”, reflexiona la especialista.



Apoyo

Entre las recomendaciones que Verónica de León de Cueto brinda sobre el duelo están:

Permitirle a la persona doliente que llore tanto como sea posible para que pueda vaciar el dolor.

Que no se apresuren a tomar decisiones, por ejemplo, desprenderse de las cosas personales-materiales de la persona que murió. Que no se esté forzando, a no ver o ver fotografías, a regalar la ropa. Todo lleva un momento, un plazo.

La persona doliente debe estar rodeada de compañía, de comprensión, y no de que les digamos qué es lo que se tiene que hacer. “Un duelo no lleva un recetario e implica un tiempo diferente para cada persona”, expresa la especialista.

No presionemos a la persona en duelo a que tenga que hacer algo si no está dentro de sus posibilidades, por ejemplo si decide no estar en alguna reunión familiar, tenemos que respetar, no forzarla a participar en alguna festividad.

En una forma de vincularse con la persona que han perdido es que escuchen la música que le gustaba, que vean su ropa, que se acerque hasta donde sea posible y que busque un espacio donde pueda comunicarse con ese ser querido.

“Aunque algo muy importante que decir es que las personas en duelo también tendrías que tratar de buscar como que poner un tiempo, límites, decir por ejemplo, si ya pasé mal la mañana, intentaré estar lo mejor posible en la tarde”, aconseja Verónica de León.

Es muy importante que los dolientes tomen mucha agua porque se pueden deshidratar muchas veces de tanto llorar.

Si está tomando medicamento que esté bajo prescripción médica y que esté supervisada, para evitar que se sobremedique o que vaya a tener algún problema, falla en la toma de sus medicamentos y que vaya a tener que ir al hospital.

“Entonces, ¿cómo puedo ayudar a alguien en un proceso de duelo? Bueno, primeramente y ante todo hay que evitar las frases estereotipadas, de cliché, que lejos de ayudar obstaculizan el duelo o enojan al doliente (ya está en un lugar mejor, ya no está sufriendo, desde el cielo te cuida, el cielo necesitaba un ángel). Se debe hacer desde un acompañamiento en silencio, un silencio amoroso, respetuoso, no un silencio que asfixie, un silencio en el que quien habla es el doliente. Hay que ser muy respetuoso, no decir nada, no decirle que, dejar que la persona en duelo me platique tantas veces como sea necesario su historia de dolor”, son las recomendaciones que brinda la tanatóloga.



Importante

Considera: A veces no podemos solos con las situación, que sentimos que nos inundan las emociones, que me lleno mucho de rabia, de angustia, ansiedad, si creo que eso no puedo gestionarlo en el tiempo, cuando llegamos a ese momento puede ayudarnos el pedir ayuda profesional.

Déjalos ir con amor IAP está ubicado en calle Pino no. 1750 colonia La Campiña. Teléfonos 6677124072, 6677121537 y 6677169608