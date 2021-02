El icónico y elegante perfume Chanel No. 5 tiene un siglo

Madrid, España .-"No hay elegancia sin perfume", decía Coco Chanel, creadora del icónico Chanel No. 5, que este año celebra su centenario, una fragancia de la que hoy es imagen la actriz francesa Marion Cotillard, ganadora del Óscar por su interpretación de Édith Piaf en La vida en rosa.

Cuando en abril de 1952 el periodista de Life Magazine le preguntó a la actriz estadounidense Marilyn Monroe qué se ponía para dormir, ella contestó pícara: "Tan sólo unas gotas de Chanel No. 5".

A partir de ahí, el perfume, creado por Ernest Beaux en 1921, pasó a la categoría de mito.

Años después se convirtió en el primer perfume en entrar en un museo, a la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.

Rocío Capel, directora de Formación de Chanel Iberia, destacó que la diseñadora fue la primera mujer modista que creó su propio perfume,

Ella consideraba que el perfume expresaba su estilo.

Chanel conoció a Beaux, perfumista de los zares, en 1920.

Lo acaparó para la maison francesa, la mejor forma de mantener la fórmula exclusiva, como luego hizo con otras "narices" que han creado los aromas de la firma, como Henri Robert, Jacques Polge, quien más fragancias ha creado para la casa, y Oliver, su hijo, el último en incorporarse.

Chanel dio directrices muy claras para crear el No. 5: que no fuera prisionero de su época, que tuviera notas abstractas y que no estuviera sometido a la tendencia, aunque dio una "gran" libertad creativa al perfumista.

"Un perfume que nadie hubiera hecho hasta el momento", ésa era la máxima, afirma Capel, un aroma con múltiples y contradictorias facetas, un perfume lujoso y seductor para la mujer.

Se trata de una esencia diferente, con materias primas excepcionales, con un buqué floral que incluye más de 80 ingredientes, a diferencia de los de la época de una sola nota floral, presentado en un frasco sencillo, sin ornamentos, casi de laboratorio.

El nombre de este perfume centenario guarda algún misterio. Uno tiene que ver, explica Capel, con el hecho de que Beaux le propuso varias series a la diseñadora, todas con un número. Ella se decidió por el No. 5. ¿Realmente le gustó o se apoyó en otros factores?

El cinco era el de la suerte de Gabrielle (Coco) Chanel, dice Capel.

Lo relacionaba con su signo astrológico, el quinto del zodiaco, con los cinco dedos de la mano, con las cinco puntas de una estrella, con los cinco bienes de la felicidad...

Una superstición que llevaba a sus desfiles, su colección siempre salía en quinto lugar.

Casualmente, los dígitos del 2021, año del centenario del perfume, suman cinco.