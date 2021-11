El influencer que te enseña paso a paso a poner tu arbolito de Navidad

En estas fechas navideñas, poner un árbol de Navidad es importante para mantener la magia que de las fiestas decembrinas y aunque, puede ser algo complicado para muchas personas, hay un influencer que se ha encargado de enseñar paso a paso la forma de decorar cualquier árbol y hacer que luzca perfecto, como lo que aparecer en las películas de Hollywood.

Se trata de Enrique Julio Gueits Silva, conocido como Julio Enrique en sus redes sociales, solo en Facebook ya ha alcanzado 551 mil 935 seguidores que se encuentran pendientes de cada una de sus publicaciones para hacer las mejores decoraciones navideñas para estas fiestas y es que Navidad está cada vez más cerca.

Es originario de Ponce, una ciudad ubicada en la zona sur de Puerto Rico, sin embargo actualmente está radicado en Kissimmee, que se encuentra en el Condado de Osceola, en el centro de Florida, Estados Unidos.

Julio Enrique es estilista de profesión y sus inicios fueron arreglando el cabello de las personas que conforman el núcleo familiar, sin embargo poco a poco fue volviéndose diestro en el campo de la belleza. En su página web, expresó que ha manejado tres salones de belleza, “me mantengo educándome y buscando siempre traer a mis clientes los mejores productos, al mejor precio y en los más altos estándares”.

Sin embargo, sus últimos vídeos publicados dejan ver su gran talento en torno a la decoración, principalmente por la Navidad y es que no solo demuestra diferentes formar de que decorar un árbol sino ideas creativas de decorar la entrada de la casa, transformar cajas convencionales en hermosas cajas de regalos con artículos reciclados.

Aunque en algunas ocasiones, Julio Enrique recibe comentarios negativos que alegan que su trabajo es demasiado cargado, el decorador afirmó que es cuestión de gustos y de moda, “estamos en una época diferente, el que una persona decore un árbol pomposo, lleno de adornos no se trata que esta horrible, cargado, o sin número de comentarios, si usted es tradicional perfecto, pero tiene que aprender a vivir con la moda y respetarla”.

Lo que no deja a dudas es que sus decoraciones dan más de una idea para la decoración de los hogares, además de brindar algunas recetas de cocina que muestra paso a paso para variar un poco en los antojos diarios.

“Comencé a demostrar los diversos talentos que Dios me ha regalado y recibí de mi público una reacción increíble, tanto amor, admiración y la página fue creciendo increíblemente. Llega la navidad una fecha que amo y me inspira mucha alegría, en esta comienzo decorando mi casa y ustedes me hacen uno de sus favoritos llevándome a tener tres millones de visitas”.