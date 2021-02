El parvovirus se contagia a los humanos

Así como existe el parvovirus canino, existe el humano, esta infección afecta normalmente por la infancia y es más frecuente de lo que crees, incluso, más contagiosa. En ocasiones se le conoce como la enfermedad de la bofetada, debido a que se presenta un sarpullido rojo en las mejillas, aunque también como la "quinta enfermedad", esto porque históricamente fue la quinta en la lista de enfermedades más comunes de la infancia.

Sin embargo, no es tan grave como en los caninos, pues en humanos, menores principalmente, es leve y se alivia con un poco de tratamiento, pero en adultos, puede ser más grave y las mujeres embarazadas suelen ser las más afectadas, ya que le puede provocar graves problemas de salud al feto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta infección también es de alta gravedad en personas que tienen un sistema inmunitario débil o deprimido, así como en las que sufren anemia; sus síntomas suelen ser algunos comunes, pero otros más graves como la erupción cutánea.

Leer más: Qué es el Parvovirus y por qué mi perro puede morir si la tiene

¿Cuáles son los síntomas del parvovirus humano en niños?

Fiebre

Malestar estomacal

Goteo nasal

Dolor de cabeza

Días después de haber presentado los síntomas más comunes y los primeros de la enfermedad, se pueden producir erupciones cutáneas en el rostro de color rojo brillante, generalmente en las mejillas. Con el tiempo, las erupciones se pueden extender hasta brazos, tronco, glúteos o muslos.

Las erupciones pueden picar, especialmente en la planta de los pies, pero por lo general estas se producen al final de la enfermedad. Las marcas pueden aparecer y desaparecer durante un plazo de hasta tres semanas y volverse más visible cuando se expone al niño a extremas temperaturas o pasa mucho tiempo bajo el sol.

Síntomas del parvovirus humano en adultos

Los primeros síntomas también forman parte de lo que sentirán los adultos, sin embargo, las erupciones cutáneas son poco comunes. En los adultos, la infección provoca síntomas como dolor de articulaciones que dura de días a semanas; las principales afecciones son las muñecas, manos, rodillas y tobillos.

Leer más: Cómo saber si mi gato o perro está enfermo

¿Cómo se contrae el parvovirus humano?

Aunque muchos aseguran que el parvovirus humano se adquiere de la enfermedad de la mascota, esto no es así, pues este es como un resfriado, se propaga de una persona a otra, comúnmente por la respiración, tos y saliva, por lo que se pueden contagiar personas en contacto cercano o directo a infectadas.

¿Cómo prevenir el parvovirus humano?

Aunque no hay vacuna hasta ahora para prevenir la infección por parvovirus humano, una vez se contrae, se obtiene la inmunidad de por vida, aunque si nunca lo has tenido, seguramente quieres evitar contraerlo, por esto debes cuidarte como cualquier otra infección viral, lavando bien tus manos, no tocarte el rostro y evitar contacto con personas enfermas.